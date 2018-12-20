Paris Hilton’un 2 milyon dolarlık nişan yüzüğü ‘reklam yüzüğü’ çıktı
ntv.com.tr
Paris Hilton, ayrıldığı nişanlısı Chris Zylka’nın hediye ettiği 20 karatlık elmas yüzüğü hakkında itiraf gibi açıklama yaptı. Ayrılık sonrası yaa gereği yüzüğü iade edip etmeyeceği konuşulurken, o, yüzüğün zaten hiç para verilmeden alındığını söyledi.
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Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, oyuncu nişanlısı Chris Zylka’dan geçen ay ayrıldı. Ayrılık haberinin ardından Zylka’nın hediye ettiği 2 milyon dolarlık yüzüğe ne olduğu merak konusuydu.
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Zylka’nın yüzüğü geri isteyeceği iddia edilse de 37 yaşındaki Hilton, katıldığı bir TV programında yüzüğün hala kendisinde olduğunu söyledi.
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Hilton, yapımı dört ay süren 20 karatlık yüzüğü nişanlı olduğu süre boyunca parmağında taşıyarak iyi bir reklam yaptığını, dolayısıyla mücevher şirketinin milyon dolarlar kazandığını söyledi. Sosyetik yıldızın sözlerinden Zylka’nın elmas yüzüğü para vererek almadığı anlaşıldı.
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California yasalarına göre eğer ayrılık kararını kadın alırsa erkek yüzüğü geri isteyebiliyor. Ancak iddialara göre 33 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar yüzükle ilgili böyle bir talepte bulunmadı.
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Sekiz yıl önce Oscar partisinde tanışan Hilton ve Zylka çifti, iki yıl önce ilişki yaşamaya başlamış, 11 ay önce de nişanlanmıştı.