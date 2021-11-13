Daha önce aradığı aşkı bir türlü bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile önceki gün evlendi. Üç gün üç gecelik düğünün ikinci gününde Paris Hilton pembe gelinlik giydi. İkinci gün partisinde aralarında Demi Lovato, Stacy Keibler gibi isimlerin yer aldığı ünlü davetliler hazır bulundu. Hilton otellerinin varisi, model ve DJ Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile önceki gün evlendi. Üç gün üç gece sürecek düğünün after party'si de dün gece yapıldı. Düğünün ilk töreni, Hilton'un büyükbabası Barron Hilton'un Bel Air'deki lüks malikanesinde yapıldı. Düğüne aralarında Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı. 40 yaşındaki Hilton, düğününde Oscar de la Renta imzalı bir gelinlik giydi. \nBirden fazla kıyafet değiştirdiği öğrenilen Hilton, gelinlikle ilk fotoğrafını Instagram sayfasında, "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notuyla paylaştı. Hilton dün de gelinlikle yapılan düğün çekiminden kareleri Instagram sayfasına koydu. Hilton'un gelinlikle çekilen fotoğraflarına binlerce beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Hilton'uj düğünü daha bitmedi. Dün gece Califoania'nın Santa Monica ilçesinde yer alan Santa Monica İskelesi'nde after party vardı. Hilton, kutlamaya şeker pembesi renginde bir gelinlik ve duvakla katıldı. İş insanı eşi Carter Reum'un eşofman takımı da Hilton'un kıyafetiyle uyumluydu. Carteri pembe detayları olan lacivert bir eşofman takımı ve spor ayakkabılarla partide hazır bulundu. Çift, kutlamanın yapılacağı mekana giderken birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmedi. Paris World olarak adlandırılan düğün mekanı, sosteik ismin en sevdiği renk olan pembe renkli balonlarla süslendi. Çift, dönme dolaba binerek eğlendi. Dönme dolaptayken de birbirlerini öperek sevgilerini göstermeyi ihmal etmediler. Paris Hilton ve Carter Reum, bir yıllık flörtün ardından geçen şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Hilton, evlenme teklifi aldığı anı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. DÖRDÜNCÜ NİŞANLISIYLA EVLENDİ\nCarter Reum, Paris Hilton'un dördüncü nişanlısı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyetik Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris-Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.\nSonunda mutlu sona ulaşan Paris Hilton'un düğünündeki ikinci gününde de çok sayıda ünlü ve sosyetik isim hazır bulundu. Ünlü şarkıcı Demi Lovato, partinin davetlileri arasındaydı. \nİşte Paris Hilton'un düğününden ikinci gün fotoğrafları... Nicky ve Kathy Hilton Demi Lovato ve Nicky Hilton Stacy Keibler Keyshia Cole Christine Chiu Billy Idol Nicole Williams ve Jocelyn Lance Bass ve Michael Turchin Kim Richards Rosé Liberty Ross