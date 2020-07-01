Paris Jackson cinsel yönelimine babası Michael Jackson’ın tepkisini açıkladı

01.07.2020 - 16:05
‘Pop müziğin kralı’ Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, Facebook Watch’ta yayınlanmaya başlayan belgesel dizisinde özel hayatından söz etti. Erkek arkadaşı Gabriel Glenn ile birlikte çektikleri Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn adlı belgeselde cinsel yöneliminden bahsetti.
22 yaşındaki model ve müzisyen Paris Jackson, aynı zamanda The Soundflowers adındaki müzik grubunda da partneri olan Glenn ile hazırladığı belgeselde, “Erkeklerden daha fazla kadınlarla flört ettim. Daha fazla güzel kızla birikte oldum” dedi. "Toplumda benim üç uzun ilişkimi biliyorlar, onlar da erkeklerle olanlar” diyen Paris Jackson, “Eşcinselim diyorum çünkü öyle olduğumu sanıyorum” ifadesini kullandı.
Cinsel yöneliminin çok küçük yaşlarda, 8-9 yaşındayken farkında olduğunu söyleyen Paris, babası Michael Jackson’ın nasıl tepki verdiğini anlatırken “Sanırım enerjiyi hissetti ve beni de erkek kardeşlerimle şakalaştığı gibi kızdırır, bir kadın dergisine bakarken görünce, 'Kendine bir kız arkadaş buldun mu?’ derdi” ifadesini kullandı.
Şimdiki erkek arkadaşı Gabriel Glenn’i babasıyla karşılaştıran Paris Jackson, “Daha önce tek yuvam babamdı. Şimdi Gabriel’im var, çok şanslıyım” dedi.
Paris, Michael Jackson’ın tek kızı ve ikinci çocuğu. Diğer kardeşleri Michael Jackson Jr. ve Prince Michael 'Blanket' Jackson II. Michael Jackson, 2009 yılında 50 yaşındayken aşırı doz ilaç kullanımından dolayı hayatını kaybetti.