Paris Jackson cinsel yönelimine babası Michael Jackson’ın tepkisini açıkladı

22 yaşındaki model ve müzisyen Paris Jackson, aynı zamanda The Soundflowers adındaki müzik grubunda da partneri olan Glenn ile hazırladığı belgeselde, “Erkeklerden daha fazla kadınlarla flört ettim. Daha fazla güzel kızla birikte oldum” dedi. "Toplumda benim üç uzun ilişkimi biliyorlar, onlar da erkeklerle olanlar” diyen Paris Jackson, “Eşcinselim diyorum çünkü öyle olduğumu sanıyorum” ifadesini kullandı.