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Paris Jackson sorulara cevap vermek istemedi (Paparazzilere farklı tepkiler veren ünlüler)

Pek çok ünlü, paparazzilerle karşılaştığında agresifleşebiliyor. Ama bazıları var ki isteği dışında fotoğrafını çekenlere esprili karşılık verebiliyor. İşte paparazzileri ustaca savuşturabilen ünlüler...

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    Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor. Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi... 

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    Jennifer Lawrence
  • 3

    Leonardo Dicaprio
  • 4

    Cara Delevingne
  • 5

    Shia Labeouf
  • 6

    Ashley Tisdale
  • 7

    Jon Voight
  • 8

    Kat Slater
  • 9

    Ashlee Simpson And Pete Wentz
  • 10

    Benedict Cumberbatch
  • 11

    Harrison Ford

  • 12

    Harrison Ford

  • 13

    Benedict Cumberbatch

  • 14

    Uma Thurman

  • 15

    Uma Thurman

  • 16

    Jim Carrey

  • 17

    Jim Carrey

  • 18

    Ryan Gosling

  • 19

    Ryan Gosling

  • 20

    Gerard Butler

  • 21

    Gerard Butler

  • 22

    Dustin Hoffman

  • 23

    Dustin Hoffman

  • 24

    Dustin Hoffman

  • 25

    Simon Cowell

  • 26

    Simon Cowell

  • 27

    Leonardo DiCaprio

  • 28

    Katy Perry

  • 29

    Bruce Willis

  • 30

    Grant Gustin

  • 31

    Joseph Gordon-Levitt
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