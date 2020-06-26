Paris Jackson'dan babası Michael Jackson'ın daha önce görülmeyen görüntülerini içeren belgesel

Fragmanda ayrıca Paris Jackson ve bir başka çocuğun pijamalar içinde Michael Jackson ile oyun oynadıkları görülüyor. Fragmanın bir başka bölümünde de Paris’in kırmızı gömlek, siyah pantolon, beyaz çorap ve siyah makosen giymiş ve kendisine gülümseyen Michael Jackson'a sarılmak için koşması da dikkat çekiyor.