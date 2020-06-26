Paris Jackson'dan babası Michael Jackson'ın daha önce görülmeyen görüntülerini içeren belgesel

ntv.com.tr 26.06.2020 - 15:25 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 16:02
Paris Jackson, babası Michael Jackson'ın daha önce hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği bir belgesel hazırladı.
Facebook’un video platformu Facebook Watch’da yayınlanacak olan Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn adlı belgesel, Paris Jackson ve erkek arkadaşı Glenn’in The Soundflowers adlı folk müzik grubunu kurmasının hemen ardından çıkıyor.
PARIS'TEN MICHAEL JACKSON'A: SENİN YAPTIĞINI YAPMAK İSTİYORUM
Belgeselin ilk fragmanında, Paris Jackson’ın babasıyla birlikte evde çekilen daha önce hiç görülmemiş görüntüleri yer alıyor. Fragmanda Michael Jackson’ın, “Paris ne istiyormuş?” diye sorduğu, kızının ise “Senin yaptığını istiyorum” diye yanıt verdiği duyuluyor. Ardından ‘pop müziğin kralı’, “Ben ne yapıyorum?” diye sorunca, Paris Jackson’ın “Dans ediyorsun ve şarkı söylüyorsun” dediği anlaşılıyor.
Fragmanda ayrıca Paris Jackson ve bir başka çocuğun pijamalar içinde Michael Jackson ile oyun oynadıkları görülüyor. Fragmanın bir başka bölümünde de Paris’in kırmızı gömlek, siyah pantolon, beyaz çorap ve siyah makosen giymiş ve kendisine gülümseyen Michael Jackson'a sarılmak için koşması da dikkat çekiyor.
Michael Jackson’ın yerde oturup kızıyla oyun oynadığını gösteren belgeselde Paris’in kaç yaşında olduğu ya da Jackson’ların nerede olduğu anlaşılmıyor.
Belgeselin fragmanı, Paris Jackson 11 yaşındayken, 25 Haziran 2009'da babası Michael Jackson’ın aşırı doz ilaç kullanımından ölümünün 11’inci yıldönümünde yayınlandı.
Fragmanda, şimdi 22 yaşında olan Paris’in, paparazzilerden kaçan görüntüleri gösterilirken, “Bir çocuğun halkın gözünde büyüdüğünü görüyorsunuz, ama insan olduğumu unutuyorsunuz. Bu dünyanın içine girmeye karşı çıkıyordum çünkü bu bir seçim değildi, o zaman hazır değildim. Şimdi hazır gibi hissediyorum” dediği duyuluyor.
Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn belgeseli 30 Haziran’da Facebook Watch’ta yayına girecek.