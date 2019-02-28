Paris Moda Haftası’na damga vuran süper mini çantalar
ntv.com.tr
Paris Moda Haftası’nda Fransız markası Jacquemus’un sergilediği süper mini çantalar, moda dünyasında tartışma yarattı.
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Fransız markası Jacquemus’un ürettiği süper mini çantalar, Paris Moda Haftası’na damga vurdu.
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Hemen hemen bir parmak büyüklüğündeki “Le Chiquito” adındaki çantalar Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Fransız tasarımcı, Jacquemus’un sonbahar-kış defilesini izlemeye gidenlerin bazılarına mikro çantalardan hediye etti.
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Defileyi izlemeye gidenler, mikro çantalarıyla defile çıkışında poz verdi.
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Süper mini çantaların işlevselliği tartışma konusu olurken, satış fiyatı tasarımına göre değişen çanta ortalama 500 dolara (Yaklaşık 2650 TL) satılıyor.
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Çantada neler taşınabileceği sorusunun yanıtı sınırlı seçenekler içeriyor: Yüzük, bozuk para ya da minik anahtar.
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Çantanın turuncu, mavi, yeşil, sarı, açık mavi renklerini bulmak mümkün.
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8İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran süper mini çantalar...
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