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Paris Moda Haftası’na damga vuran süper mini çantalar

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Paris Moda Haftası’nda Fransız markası Jacquemus’un sergilediği süper mini çantalar, moda dünyasında tartışma yarattı.

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    Fransız markası Jacquemus’un ürettiği süper mini çantalar, Paris Moda Haftası’na damga vurdu.

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    Hemen hemen bir parmak büyüklüğündeki “Le Chiquito” adındaki çantalar Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulanları arasına girdi.

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    Fransız tasarımcı, Jacquemus’un sonbahar-kış defilesini izlemeye gidenlerin bazılarına mikro çantalardan hediye etti.

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    Defileyi izlemeye gidenler, mikro çantalarıyla defile çıkışında poz verdi.

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    Süper mini çantaların işlevselliği tartışma konusu olurken, satış fiyatı tasarımına göre değişen çanta ortalama 500 dolara (Yaklaşık 2650 TL) satılıyor.

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    Çantada neler taşınabileceği sorusunun yanıtı sınırlı seçenekler içeriyor: Yüzük, bozuk para ya da minik anahtar.

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    Çantanın turuncu, mavi, yeşil, sarı, açık mavi renklerini bulmak mümkün.

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    İşte Paris Moda Haftası'na damga vuran süper mini çantalar...
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