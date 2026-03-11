Paris Moda Haftası'na damga vurdular. Türk yıldızların şıklık yarışı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya; dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesine konuk oldu. Yves Saint Laurent defilesine konuk olan 33 yaşındaki Sarıkaya; yüksek bel siyah deri etek, tasarım beyaz bir gömlek giymeyi tercih etti.

Ünlü isim, kombinini siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve inci detaylı büyük altın rengi küpeler ve siyah gözlükle tamamladı. Ancak defileye konuk olan birçok ünlü isim, benzer bir kombin tercih etti. Sarıkaya, Anna Dello Russo, “Emily in Paris” dizisinin yıldızı Philippine Leroy Beaulieu ve dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley pişti oldu.