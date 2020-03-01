Paris Moda Haftası'nda feminizm rüzgarı

Dünyaca ünlü moda devi Dior, Paris Moda Haftası'nda 2020-2021 Sonbahar Kış defilesini gerçekleştirdi. Defilede tecavüzlere, tacizlere ve kadına şiddete dikkat çekildi.
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01.03.2020 - 14:38
Moda tasarımcısı Maria Grazia Chiuri'nin 1960'lar ve 1970'lerdeki İtalyan feminist sanatının simgesel figürlerinden ilham alarak tasarladığı Dior Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu dişilik, beden ve feminizm arasındaki çok boyutlu ve değişmez bağları sorgulamaya devam ediyor.
Paris Moda Haftası'nda 2020-2021 Sonbahar Kış defilesi feminist bir manifesto ile düzenlendi. Kolektif sanatçı Claire Fontaine'den ilhamla bir podyum tasarlandı ve Io Dico Io’nun, İngilizce çevirisi I Say I olan yani ‘Ben, ben derim’ sözleri ışıklı panolarla yazıldı.
Fransız gazetesi Le Monde'dan sayfalarla kaplanan podyum ise, 1949 yılında Henri Matisse'i fotoğraflayan Robert Capa'nın Le Monde Pixélisé isimli eserindeki Newsfloor işinin bir adaptasyonu olma özelliğini taşıyordu.
‘Ben, ben derim’ aynı zamanda Roma'daki Ulusal Modern Sanat Galerisi'nde 23 Mart–21 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin adı olma özelliği de taşıyor.
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