Paris Moda Haftası'nda feminizm rüzgarı

Moda tasarımcısı Maria Grazia Chiuri'nin 1960'lar ve 1970'lerdeki İtalyan feminist sanatının simgesel figürlerinden ilham alarak tasarladığı Dior Sonbahar-Kış 2020-2021 koleksiyonu dişilik, beden ve feminizm arasındaki çok boyutlu ve değişmez bağları sorgulamaya devam ediyor.

Paris Moda Haftası'nda 2020-2021 Sonbahar Kış defilesi feminist bir manifesto ile düzenlendi. Kolektif sanatçı Claire Fontaine'den ilhamla bir podyum tasarlandı ve Io Dico Io’nun, İngilizce çevirisi I Say I olan yani ‘Ben, ben derim’ sözleri ışıklı panolarla yazıldı.