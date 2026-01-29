Paris'e giden Hande Erçel stiliyle gündemde. Çizmelerinin fiyatı ortaya çıktı
29.01.2026 15:39
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Konuk olduğu defiledeki kombiniyle dikkat çeken Erçel'in çizmeleri hem görüntüsü hem fiyatıyla çok konuşuldu.
Kariyeri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, son yıllarda katıldığı davetler ve stiliyle sık sık adından söz ettiriyor. Paris Moda Haftası'na katılmak üzere soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te alan Erçel, kombiniyle dikkat çekti.
PARİS MODA HAFTASI'NA KONUK OLDU
Ellie Saab defilesinde boy gösteren ünlü isim, defile öncesi verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Basından yoğun ilgi gören Hande Erçel'in çizmeleri sosyal medyada gündem oldu.
Ellie Saab imzalı kristal taşlarla bezeli bir bluz ve deri formdaki kalem eteğiyle defileye katılan Hande Erçel, kombinini önü kare, bağcıklı ve farklı formdaki topuğa sahip deri bir çizmeyle tamamladı.
ÇİZMELERİN FİYATI ŞAŞIRTTI
32 yaşındaki Hande Erçel'in çizmelerine sosyal medyadan yorum yağdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı çizmelerin kombine uygun olmadığını dile getirirken Miista markalı çizmelerin fiyatının 580 euro bugünkü kurla 30 bin TL olduğu ortaya çıktı.
DAHA ÖNCE DE SERENAY SARIKAYA GİYMİŞ
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da aynı çizmelerin kısa formlusunu daha önce giymesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İki ünlü isim de stilist İnan Kırdemir ile çalışıyor.