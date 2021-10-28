Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar

FUARA YOĞUN İLGİ

Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda sevenler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı.

Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille'de düzenlenen fuara katılan çikolataseverler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip olacaklar.

Ünlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor’a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sunuyor. Grain de Sail, Friends of of Grain de Sail gibi markalar fuara katılan genç yetenekleri keşfetmek de istiyor.