Paris'te Gigi Hadid ve Kaia Gerber fırtınası

Fransız moda devi Chanel’in önceki gün Paris’teki tarihi Grand Palais’de düzenlediği 2020 ‘sonbahar öncesi’ defilesine ABD’li modeller Gigi Hadid (24) ve Kaia Gerber (18) damga vurdu. Hadid’in Instagram’da paylaştığı defile görüntüleri ses getirdi. İşte kıyafetler kadar aksesuvarlarınd da dikkat çektiği koleksiyondan fotoğraflar
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