İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor

Kars'ta 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak saran Özgen Beşli (65), parmak izi gibi her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekiyor. Beşli'nin çektiği iris fotoğrafları kolye, bileklik, broş gibi takılarda kullanılıyor.

İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 1

Kentte uzun süre mobilyacılık yapan 4 çocuk babası Özgen Beşli, 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak sardı. 14 sergiye katılan ve çok sayıda ödül alan Beşli, Paris'te gördüğü iris fotoğraf çekiminden etkilendi. Kars'ta da iris fotoğrafları çekmeyi hedefleyen Özgen Beşli, İstanbul'da bir ay eğitim gördü. Beşli, iris fotoğrafçılığı için gerekli makine ve ekipmanı alarak, çekimlere başladı.

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İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 2

Özgen Beşli'nin, parmak izi gibi her insanın farklı olan iris ve gözbebeğini çektiği fotoğrafları, kolye, bileklik ve bronş gibi aksesuarlar ve ayrıca tablo haline getirilip ev ve iş yerlerinin duvarlarını süslüyor.

İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 3

İris çekimini Kars'ta da hayata geçirmek için biri yıla yakın çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Beşli, şunları söyledi:

"Gerekli ekipmanları sağladıktan sonra İstanbul'da iris çekimi eğitimi veren bir hocadan 1 aylık eğitim aldım. Daha sonra Kars'ta iris fotoğrafı çekmeye başladım. Çektiğim fotoğraflardan kolye, bileklik, bronş gibi takılar ve tablo yapıyoruz. Kendi atölyemiz var ve çekim, tasarım ve baskılar tarafımızca yapılıyor, dışarıdan destek almıyoruz." 

İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 4
İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 5
İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor - 6
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