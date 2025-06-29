İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor
Kars'ta 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak saran Özgen Beşli (65), parmak izi gibi her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekiyor. Beşli'nin çektiği iris fotoğrafları kolye, bileklik, broş gibi takılarda kullanılıyor.
Kentte uzun süre mobilyacılık yapan 4 çocuk babası Özgen Beşli, 15 yıl önce fotoğrafçılığa merak sardı. 14 sergiye katılan ve çok sayıda ödül alan Beşli, Paris'te gördüğü iris fotoğraf çekiminden etkilendi. Kars'ta da iris fotoğrafları çekmeyi hedefleyen Özgen Beşli, İstanbul'da bir ay eğitim gördü. Beşli, iris fotoğrafçılığı için gerekli makine ve ekipmanı alarak, çekimlere başladı.