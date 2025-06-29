İris fotoğrafçılığı Kars'ta popüler hale geldi: Hediyelik eşya olarak satılıyor

İris çekimini Kars'ta da hayata geçirmek için biri yıla yakın çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Beşli, şunları söyledi:

"Gerekli ekipmanları sağladıktan sonra İstanbul'da iris çekimi eğitimi veren bir hocadan 1 aylık eğitim aldım. Daha sonra Kars'ta iris fotoğrafı çekmeye başladım. Çektiğim fotoğraflardan kolye, bileklik, bronş gibi takılar ve tablo yapıyoruz. Kendi atölyemiz var ve çekim, tasarım ve baskılar tarafımızca yapılıyor, dışarıdan destek almıyoruz."