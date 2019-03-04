Paris'teki Amerikalı: Gigi Hadid
ntv.com.tr
Paris Moda Haftası nedeniyle Paris'ta bulunan Gigi Hadid, "Paris'teki Amerikalılar" partisine katıldı. Ünlü model, kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerinde topladı.
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Gigi Hadid, tasarımcı Isabel Marant’ın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesine katıldı.
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Dün Royal Monceau Hotel’de yapılan defileyi izleyenler arasında bulunan 23 yaşındaki ABD’li model, ardından katıldığı "Paris'teki Amerikalılar" partisinde elbise seçimiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Hadid, mini elbisesini diz altı çorap ve platform ayakkabıyla tamamlamıştı.
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Isabel Marant’ın defilesini izledikten sonra, tasarımcıya övgü dolu sözler sarf eden Hadid, “Isabel Marant her sezon benim hayellerindeki kıyafetleri yaratıyor. Benim de kendi stilimde taşıdığım çabasız şıklığı temel alıyor” dedi.
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Gigi Hadid, son dönemde bir paparazzinin çektiği kendi fotoğrafını izinsiz şekilde sosyal medyada yayınladığı için paparazzi tarafından dava açılmasıyla gündeme gelmişti.
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Hadid’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve 1,6 milyon kişinin yorumladığı fotoğrafı ünlü model dört gün sonra silmiş olsa da fotoğraf şirketi, telif hakkı ihlali yapıldığını ve fotoğraftan yararlanıldığını iddia etmişti.
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