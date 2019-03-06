Paris'teki Louis Vuitton defilesine ünlü akını
ntv.com.tr
LParis Moda Haftası kapsamında ouis Vuitton'un Sonbahar/Kış 2019 defilesi gerçekleştirildi. Defileyi Karlie Kloss, Emma Stone, Alicia Vikander, Sienna Miller gibi ünlüler ön sıradan izledi. İşte ünlülerin defile öncesi sokak pozları...
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1Karlie Kloss
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2Natalia Vodianova
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3Emma Stone
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4Alicia Vikander
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5Sienna Miller
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6Jennifer Connelly
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7Lea Seydoux
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8Noomi Rapace
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9Indya Moore
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10Emma Chamberlain
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11Jaden Smith ve Willow Smith
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12Nina Dobrev
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13Naomi Scott
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14Emma Roberts
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15Anna Dello Russo
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16Laura Harrier
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17Tao Okamoto
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18Lauren Santo Domingo