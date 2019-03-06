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Paris'teki Louis Vuitton defilesine ünlü akını

ntv.com.tr

LParis Moda Haftası kapsamında ouis Vuitton'un Sonbahar/Kış 2019 defilesi gerçekleştirildi. Defileyi Karlie Kloss, Emma Stone, Alicia Vikander, Sienna Miller gibi ünlüler ön sıradan izledi. İşte ünlülerin defile öncesi sokak pozları...

  • 1

    Karlie Kloss
  • 2

    Natalia Vodianova
  • 3

    Emma Stone
  • 4

    Alicia Vikander
  • 5

    Sienna Miller
  • 6

    Jennifer Connelly
  • 7

    Lea Seydoux
  • 8

    Noomi Rapace
  • 9

    Indya Moore
  • 10

    Emma Chamberlain
  • 11

    Jaden Smith ve Willow Smith
  • 12

    Nina Dobrev
  • 13

    Naomi Scott
  • 14

    Emma Roberts
  • 15

    Anna Dello Russo
  • 16

    Laura Harrier
  • 17

    Tao Okamoto
  • 18

    Lauren Santo Domingo
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