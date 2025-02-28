Parkinson hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre parkinson hastaları oruç tutabilir mi?
Parkinson hastaları için oruç tutmanın uygunluğu, hastalığın seyri, ilaç kullanımı ve kişinin genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlıdır.
PARKİNSON HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Parkinson, beyindeki dopamin seviyelerinin azalmasıyla ortaya çıkan bir nörolojik rahatsızlıktır. Bu nedenle düzenli ilaç kullanımı çok büyük önem taşır. Oruç tutulduğunda, ilacı gün içinde almak gerekebileceğinden tedavi aksayabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlık açısından sakıncalı durumlarda oruç tutmamanın uygun olduğunu belirtir. Doktorlar, Parkinson hastalarının ilaç saatlerini iftar ve sahura göre ayarlamasını önerir. Bu şekilde oruç tutma ihtimali değerlendirilebilir. Yine de doktor onayı olmadan karar verilmesi tavsiye edilmez. Çünkü hastalığın evresi ve ilacın etki süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Tedavinin aksamaması hayati öneme sahiptir. Bu noktada, hastalık belirtilerinin gün içinde kontrol altında tutulması ve olası yan etkilerin en aza indirilmesi için uzman görüşü alınması gerekir.
PARKİNSON HASTALARI ORUÇ TUTARKEN İLAÇ KULLANIMI NASIL OLMALI?
Parkinson hastaları için ilaçların düzenli ve zamanında alınması büyük önem taşır. Oruç esnasında gün içinde gıda ve sıvı alımı kısıtlı olduğundan ilaç saatleri iftar ve sahura kaydırılabilir. Ancak bu değişiklik yapılırken mutlaka nöroloji uzmanına danışılması gerekir. İlaçların etkisi ve dozu, yemek yeme zamanlarına göre şekillenebilir. Bazı ilaçlar aç karnına, bazıları ise tok karnına alınmalıdır. Gün boyu ilaç alamamak titreme, hareket yavaşlaması ve kas sertliği gibi belirtileri artırabilir. Oruç süresi boyunca bu belirtilerin yönetilebilmesi için doktor, ilacın doz aralıklarını yeniden düzenleyebilir. Bu düzenleme yapılırken iftarla sahur arasındaki saatler göz önüne alınır. Doktor ve eczacı iş birliği, tedavinin olumsuz etkilenmesini önlemeye yardımcı olur.
PARKİNSON HASTALARININ ORUÇ TUTMASI KONUSUNDA DOKTORLAR NELER ÖNERİYOR?
Parkinson hastaları oruç tutmayı planladığında doktorlar, öncelikle kapsamlı bir muayene ile hastalığın seyrini ve ilaç ihtiyacını değerlendirir. Tetkik sonuçlarıyla birlikte oruç tutmanın getireceği riskler göz önünde bulundurulur. Eğer kişi düzenli ilaç alması gereken bir evredeyse, doktor genellikle ilaç saatlerinin iftar ve sahura göre nasıl ayarlanacağını belirler. Bunun yanı sıra, susuz kalma süresinin uzaması kan basıncında dalgalanmalara neden olabilir. Doktorlar, sıvı alımının iftar ve sahur arasında artırılmasını önemle vurgular. Ayrıca bazı doktorlar, hastaların gün içinde istirahat etmesi ve stresten uzak durması gerektiğini hatırlatır. Oruç sırasında halsizlik veya şiddetli titreme yaşanırsa, doktorlar oruç tutmayı ertelemenin daha sağlıklı olabileceğine işaret eder.