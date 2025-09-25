Partneriniz duygusal olarak olgun mu? 5 işaret önemli
İlişkiler sadece el ele tutuşup güzel anlar paylaşmanın ötesindedir. Midedeki kelebekler nihayet söndüğünde, gerçek savaşlarla yüzleşme zamanı gelir. Bu gerçek kırılganlık anlarıyla savaşmak için duygusal olgunluk, her insanın özlemini çektiği temel bir istektir. Peki, partnerinizin duygusal olduğunu nasıl anlarsınız?
Duygusal olgunluk, kişisel gelişimi ve sağlıklı ilişkileri besleyen sağlıklı ve yapıcı yollarla duyguları anlama, yönetme ve ifade etme kapasitesidir. Her zaman yaşla ilgili değildir, öz farkındalık ve öz anlayışla ilgilidir.
Psikologlar, duygusal olgunluğu, bireyin stresi tolere etmeyi, dürtülerini kontrol etmeyi ve zorluklarla başa çıkmayı, sakinliğini korumayı öğrendiği gelişimsel bir süreç olarak görürler. İşte hayatınızı paylaşmayı planladığınız kişinin duygusal olarak olgun bir insan olup olmadığını ve zor günlerde hayatla nasıl başa çıkacağını öğrenmenin beş yolu.