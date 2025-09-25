Partneriniz duygusal olarak olgun mu? 5 işaret önemli

GERÇEK MUTLULUKLA BAŞARIYI KUTLAMAK

Partnerinin başarısından mutlu olmak - bu ifade herhangi bir ilişkideki temel isteklerden biri gibi görünse de, bazı insanlar bu temel ihtiyacı karşılamakta çok zorlanır.

Olgun bir partner, kıskançlık veya rekabet olmadan partnerinin başarılarıyla gurur duyar. Karşısındakinin gelişimini her ikisi için de bir kazanç olarak görür ve onu içten bir coşkuyla destekler.

Maaş artışı veya takdir, onları öz değerleri konusunda güvensiz hissettirmez. Tehdit altında hissetmek yerine, partnerinin mutluluğu ve başarılarından keyif aldıklarında, bu çok şey anlatır ve duygusal olarak olgun bir insanın nasıl göründüğünü gösterir.