Partneriniz egoist mi? 5 işaret bencil biriyle birlikte olduğunuzu gösteriyor

SÜREKLİ SUÇLAMA

Egoist bir partner, yaşanan sorunlarda sürekli olarak suçlu arar. Hatayı çoğu zaman karşısındaki kişide bulur ve kendi hatalarını kabul etmekten kaçınır. Bu, ilişkinin geleceğini tehdit eden bir davranış biçimidir. Psikologlar, sağlıklı bir ilişkinin temeli olarak, ortak sorunların birlikte çözülmesini ve her iki tarafın da sorumluluk almasını öneriyor. Ancak egoist bir partner, bu yaklaşım yerine sürekli olarak başkalarını suçlayarak sorunları büyütebilir.