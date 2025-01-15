Partneriniz egoist mi? 5 işaret bencil biriyle birlikte olduğunuzu gösteriyor
Romantik ilişkilerde karşılıklı anlayış, çiftlerin daha uzun süre mutlu bir beraberlik yaşaması adına önemli bir unsurdur. Ancak bazı ilişkilerde, partnerlerden biri, kendi ihtiyaçlarını daha fazla önemseyebilir. Egoizm olarak tanımlanan bu durum, ilişkinin gidişatını olumsuz yönde etkileyebildiği gibi fedakar olan partner üzerinde psikolojik hasarlar da bırakabilir. Peki partnerinizin bencil olduğunu nasıl anlarsınız? İşte dikkat edilmesi gereken 5 işaret:
EMPATİ EKSİKLİĞİ
Bir kişinin empati kurma yeteneği, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Ancak egoist bir partner, çoğu zaman karşısındaki kişinin duygularına kayıtsız kalabilir. Bu durum, partnerin duygusal ihtiyaçlarını anlamada ve destekleme konusunda zorluk yaşanmasına neden olabilir. Partnerinin stresini ya da üzüntüsünü görmezden gelmek, egoist bir davranışın en belirgin örneklerinden biridir.