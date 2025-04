Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test

Partnerinizle ne sıklıkta para hakkında konuşuyorsunuz?



a. Her gün

b. Haftada iki-altı kez

c. İki-üç haftada bir

d. Ayda bir

e. İki ila on bir ayda bir

f. Yılda bir

g. Hiç konuşmam



En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 8’inden fazlası her gün partneriyle para konuştuğunu söylüyor. Yaklaşık yüzde 18’i ise ayda bir kez bu konuyu gündeme getiriyor. Ortalama olarak çiftler ayda yedi kez para hakkında konuşuyor.