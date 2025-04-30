Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test

Maddiyat, çiftler arasında güven ve sorumluluk duygusunu sağlamak adına önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir ilişki için finansal konuların açıkça konuşulması ve ortak hedeflerin belirlenmesi gerekir. İngiltere merkezli bir sigorta şirketi, partnerlerin birbirlerinin finansal durumlarına ne kadar hakim olduklarını araştırdı.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 1

Partnerinizin bilmediği gizli bir birikim hesabınız ya da köşeye ayırdığınız paranız var mı?

a. Hiç yok
b. Bir tane
c. İki tane
d. Üç-dört tane
e. Beş ya da daha fazla

En yaygın cevap: Eğer “hiç yok” yanıtını verdiyseniz, ankete katılanların çoğunluğuyla aynı fikirdesiniz. Katılımcıların yaklaşık yüzde 53’ü gizli bir hesabı olmadığını söylüyor. Ancak yüzde 26'lık kesim,  gizli hesabı ya da parası olduğunu belirtiyor. 

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Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 2

Neden eşinizden para saklıyorsunuz? (En fazla 5 seçenek işaretleyin)

a. Partnerimin bilmediği kredi kartı, borç vb. ödemeleri yapmak için
b. Çocuklarımın geleceği için (örneğin ilk evleri)
c. Mali bağımsızlığımı korumak için
d. Kendime sürpriz yapabilmek ya da istediğimde alışveriş yapabilmek için
e. Partnerime hediye almak için
f. İlişkim biterse güvende olmak için
g. Kendimi kapana kısılmış hissetmemek için
h. Tatil için
i. Aileme ya da arkadaşlarıma yardım etmek için
j. Belirli bir sebebi yok

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 31’i mali bağımsızlık için gizli birikim yaptığını söylüyor. Yüzde 27'si ise tatil için para sakladığını ifade ediyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 3

Partnerinizin mali durumu hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

a. Partnerimin finansal durumu hakkında her şeyi biliyorum.
b. Genel bir fikrim var ama bir şey sakladığını düşünmüyorum.
c. Genel bir fikrim var ve benden para sakladığını düşünüyorum.
d. Hiçbir fikrim yok

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 45’i partnerlerinin mali durumu hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 4

Partnerinizle ne sıklıkta para hakkında konuşuyorsunuz?

a. Her gün
b. Haftada iki-altı kez
c. İki-üç haftada bir
d. Ayda bir
e. İki ila on bir ayda bir
f. Yılda bir
g. Hiç konuşmam

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 8’inden fazlası her gün partneriyle para konuştuğunu söylüyor. Yaklaşık yüzde 18’i ise ayda bir kez bu konuyu gündeme getiriyor. Ortalama olarak çiftler ayda yedi kez para hakkında konuşuyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 5

Partnerinizle para konusunda ne sıklıkta tartışıyorsunuz?

a. Her gün
b. Haftada iki-altı kez
c. İki-üç haftada bir
d. Ayda bir
e. İki ila on bir ayda bir
f. Yılda bir
g. Hiç tartışmam

En yaygın cevap: En sık verilen yanıt “hiç tartışmam” olsa da, anket çiftlerin büyük kısmının yılda bir ya da ayda birkaç kez para yüzünden tartıştığını ortaya koyuyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 6

Eğer tartışıyorsanız, en çok hangi konular yüzünden tartışıyorsunuz? (En fazla 5 seçenek işaretleyin)

a. Gelir farklılıkları
b. Ev masrafları, tatil gibi ortak harcamalara kimin ne kadar katkı yaptığı
c. Fazla tutumlu olmak
d. Gizli hesaplar
e. Gelecek planları (emeklilik, birikim vb.)
f. Kim daha fazla harcadı
g. Kredi kartı kullanımı
h. Fazla savurgan olmak
i. Tartışma çıkaracak bir sebep yok
j. Kim neyi ödeyecek
k. Aşırı borç

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 31’i partnerinin fazla para harcadığını düşünüyor. Yüzde 21’lik kesim ise partnerlerinin yeterince harcamadığını söylüyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 7

Kaç tane bireysel (sadece sizin adınıza olan) finansal hesabınız var?

a. Hiç yok
b. Bir tane
c. İki tane
d. Üç-dört tane
e. Beş ya da daha fazla

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 36’sı iki bireysel hesaba sahip. Yüzde 29’unun bir hesabı varken, yüzde 8’lik kesimin bireysel hesabı yok.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 8

İlişkilerde en büyük finansal tehlike işaretleri (red flag) sizce nelerdir? (En fazla 5 seçenek işaretleyin)

a. Faturaları geç ödeme
b. Birikimi olmaması
c. Pahalı arabalar satın alma
d. Sık sık borç alma
e. Finansal konularda gizemli davranmak
f. Para hakkında övünmek ya da gösteriş yapmak
g. Kumar alışkanlığı
h. Finansal kontrolü elinde tutmak ya da sizi dahil etmeden karar almak
i. Kötü kredi geçmişi
j. Aşırı tutumlu olmak
k. Aşırı borç
l. Çok fazla lüks marka ürün almak
m. Emeklilik planı olmaması
n. Benim için belirgin bir kırmızı bayrak yok

En yaygın cevap: Katılımcıların yüzde 47’si kumar alışkanlığını en büyük finansal tehlike olarak görüyor. Aşırı borç ise yüzde 44 ile ikinci sırada yer alıyor.

Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test - 9

Romantik ilişkilerde finansal konular, çiftlerin arasındaki istikrar ve uzun vadeli uyum açısından büyük önem taşır. Finansal şeffaflık ve ortak planlama, hem bireysel sınırların korunmasına hem de ilişkinin güçlenmesine destek olur.

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