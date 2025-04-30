Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test

Partnerinizin bilmediği gizli bir birikim hesabınız ya da köşeye ayırdığınız paranız var mı?



a. Hiç yok

b. Bir tane

c. İki tane

d. Üç-dört tane

e. Beş ya da daha fazla

En yaygın cevap: Eğer “hiç yok” yanıtını verdiyseniz, ankete katılanların çoğunluğuyla aynı fikirdesiniz. Katılımcıların yaklaşık yüzde 53’ü gizli bir hesabı olmadığını söylüyor. Ancak yüzde 26'lık kesim, gizli hesabı ya da parası olduğunu belirtiyor.