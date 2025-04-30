Partneriniz sizden para saklıyor mu? 8 soruluk test
Maddiyat, çiftler arasında güven ve sorumluluk duygusunu sağlamak adına önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir ilişki için finansal konuların açıkça konuşulması ve ortak hedeflerin belirlenmesi gerekir. İngiltere merkezli bir sigorta şirketi, partnerlerin birbirlerinin finansal durumlarına ne kadar hakim olduklarını araştırdı.
Partnerinizin bilmediği gizli bir birikim hesabınız ya da köşeye ayırdığınız paranız var mı?
a. Hiç yok
b. Bir tane
c. İki tane
d. Üç-dört tane
e. Beş ya da daha fazla
En yaygın cevap: Eğer “hiç yok” yanıtını verdiyseniz, ankete katılanların çoğunluğuyla aynı fikirdesiniz. Katılımcıların yaklaşık yüzde 53’ü gizli bir hesabı olmadığını söylüyor. Ancak yüzde 26'lık kesim, gizli hesabı ya da parası olduğunu belirtiyor.