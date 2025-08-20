Partnerinizin sizi küçümsediğini gösteren 9 işaret

Romantik ilişkilerde bir partnerin, kendisini diğerinden üstün görmesi, genel ilişki memnuniyetini uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Uzmanlara göre, küçümseyici bir partner, kendisini 9 belirtiyle ele verebilir.

Marriage.com'da yer alan habere göre, küçümseyici iletişim her zaman açıkça fark edilmez. Ancak bazı küçük ama sürekli tekrarlanan davranışlar, bu tonun ilişkide yerleşmeye başladığını gösterebilir:

Sürekli sizi düzeltmesi: Sözlerinizi kesip ne demek istediğinizi açıklaması.

Çocuk gibi konuşması: Ses tonunu yumuşatıp açıklamalarını basitleştirmesi.

Fikirlerinizi ciddiye almaması: Söylediklerinizi gülüp geçerek ya da yok sayarak karşılaması.

Alaycı şakalar yapması: Mizah adı altında sizi küçük düşürmesi.

Sözünüzü kesmesi: Sürekli konuşmanızın ortasında araya girerek sizi dinlememesi.

“Bunu bilmeliydin” demesi: Bilmediğiniz şeylerde sizi küçümsemesi.

Size gülünç hikâyelerle yaklaşması: Sosyal ortamlarda sizi hedef alan şakalar yapması.

Göz devirmesi / İç geçirmesi: Sözlü değil ama bedensel tepkilerle sizi küçümsemesi.

Her zaman haklı olduğunu düşünmesi: Tartışmalarda sizi susturması, nadiren özür dilemesi.


Eğer ilişkinizde kendinizi sürekli sorgularken ya da kısıtlarken buluyorsanız, bu duyguların altında yatan gerçekleri görmezden gelmeyin. Hisleriniz, bir şeylerin değişmesi gerektiğini haber veriyor olabilir.

Kimi insanlar, küçümsemenin, alaycılığın ya da eleştirinin yaygın olduğu ortamlarda büyür. Bu nedenle bu iletişim tarzını fark etmeden benimser ve yetişkinlikte de kullanmaya devam eder.

Küçümseyici bir ton kullanan kişi, aslında kendi özgüvensizliklerini bastırıyor olabilir. Başkalarını küçük görmek, kendini güçlü hissetmenin bir yolu haline gelebilir.

Bazı insanlar söylediklerinin nasıl algılandığını fark etmez. “Sadece yardımcı olmaya çalışıyordum” diyerek aslında üstten konuşmalarını normalleştirebilirler.



Stres altında olan kişiler, istemeden daha sert ya da sabırsız bir tona bürünebilir. Bu, partneriyle değil, kendi içsel baskısıyla ilgilidir.

İyi niyetle yapılan açıklamalar bile, eğer empati içermiyorsa, zamanla öğretici değil küçültücü hale gelebilir.

İnsan, sürekli aşağılandığını hissettiğinde geri çekilir, içini açmamaya başlar ve kendi hislerinden bile şüphe duyar hale gelir. Bu durum çiftler arasında görünmeyen bir mesafe yaratır. 

