Partnerinizin sizi küçümsediğini gösteren 9 işaret
Romantik ilişkilerde bir partnerin, kendisini diğerinden üstün görmesi, genel ilişki memnuniyetini uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Uzmanlara göre, küçümseyici bir partner, kendisini 9 belirtiyle ele verebilir.
Marriage.com'da yer alan habere göre, küçümseyici iletişim her zaman açıkça fark edilmez. Ancak bazı küçük ama sürekli tekrarlanan davranışlar, bu tonun ilişkide yerleşmeye başladığını gösterebilir:
Sürekli sizi düzeltmesi: Sözlerinizi kesip ne demek istediğinizi açıklaması.
Çocuk gibi konuşması: Ses tonunu yumuşatıp açıklamalarını basitleştirmesi.
Fikirlerinizi ciddiye almaması: Söylediklerinizi gülüp geçerek ya da yok sayarak karşılaması.
Alaycı şakalar yapması: Mizah adı altında sizi küçük düşürmesi.
Sözünüzü kesmesi: Sürekli konuşmanızın ortasında araya girerek sizi dinlememesi.
“Bunu bilmeliydin” demesi: Bilmediğiniz şeylerde sizi küçümsemesi.
Size gülünç hikâyelerle yaklaşması: Sosyal ortamlarda sizi hedef alan şakalar yapması.
Göz devirmesi / İç geçirmesi: Sözlü değil ama bedensel tepkilerle sizi küçümsemesi.
Her zaman haklı olduğunu düşünmesi: Tartışmalarda sizi susturması, nadiren özür dilemesi.