Partnerinizle yeterince uyumlu musunuz? Dikkat edilmesi gereken işaretler

Çatışmalar sırasında nasıl davrandığınıza dikkat edin. Uzlaşma yolları mı arıyorsunuz, yoksa sürekli karşı karşıya mı geliyorsunuz? Psikiyatrist Dr. Rostislav Ignatov'a göre, bu sorulara verdiğiniz yanıtlar, zor zamanlarda ne kadar uyumlu olabileceğinize dair ciddi işaretler verir.

Ayrıca partnerinizin size nasıl hissettirdiğine de kulak verin. Motive eden bir ilişki mi yaşıyorsunuz, yoksa stres mi hakim? Doğru kişiyle olduğunuzda, kendinizi sevgi dolu bir insan gibi hissedersiniz. Dr. Ignatov, hislerimizin uyum konusunda güçlü birer işaret olabileceğini söylüyor.