Partnerinizle yeterince uyumlu musunuz? Dikkat edilmesi gereken işaretler
İlişkilerde uyum, iki kişinin karakter özelliklerinin ve duygusal ihtiyaçlarının ne kadar örtüştüğünü ifade eder. Ortak ilgi alanları uyumun bir parçası olsa da, uzun süreli ilişkilerin temelinde, çiftlerin günlük hayatta nasıl iletişim kurduğu gibi unsurlar yatar.
Uzmanlar, partnerinizle hedefleriniz ve beklentileriniz hakkında dürüst konuşmalar yapmanın, uyumu değerlendirmek açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.