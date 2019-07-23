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Pascal Nouma'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'da ne üzmüştüm seni (Instagram'da ünlüler 23 Temmuz 2019

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Pascal Nouma

    "Survivor'da ne üzmüştüm seni"


  • 2

    Caner Erkin

    "Tarifi olmayan bir Aşk.."

  • 3

    Müge Boz

    "Geçenlerde bir kitapta okudum...
    mutluluk aslında doğal durumumuzmuş. ama nasıl mutlu olunacağını unutmuşuz. çünkü olayların nasıl olması ve nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili düşünmekten kaybolmuşuz. "


  • 4

    Georgina Rodríguez


  • 5

    Demet Özdemir


  • 6

    Serenay Sarıkaya

    "Ev"


  • 7

    Zeynep Alkan


  • 8

    Irmak Ünal


  • 9

    Berkay Ateş

    "Ne güzel buluştuk"


  • 10

    Deniz Çakır

    "Ahhh be Gümüşlük...- sevmek çok sevmek..."


  • 11

    Hande Subaşı

    "Güzel Adam"


  • 12

    Ahu Yağtu

    "Gozun mu daldi"
  • 13

    Hacı Sabancı


  • 14

    Naz Elmas


  • 15

    Şevval Sahin


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