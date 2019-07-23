Pascal Nouma'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'da ne üzmüştüm seni (Instagram'da ünlüler 23 Temmuz 2019
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
1
Pascal Nouma
"Survivor'da ne üzmüştüm seni"
2
Caner Erkin
"Tarifi olmayan bir Aşk.."
3
Müge Boz
"Geçenlerde bir kitapta okudum... mutluluk aslında doğal durumumuzmuş. ama nasıl mutlu olunacağını unutmuşuz. çünkü olayların nasıl olması ve nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili düşünmekten kaybolmuşuz. "