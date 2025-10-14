Pasif agresif davranışın 13 uyarı işareti

Her şeyin yolunda olduğunu söyleseler bile, aslında içten içe öfke ve kırgınlık taşımaya devam ederler.

Pasif davranışlarını "olgunluk" ya da "çatışmadan kaçınma" olarak yorumlar ve bu durumu bir erdem gibi sunar.



Duygularını doğrudan ifade eden kişilere karşı direnç gösterir. Çatışmayı korkutucu veya kontrolsüz bir durum olarak algılar.





