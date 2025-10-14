Pasif agresif davranışın 13 uyarı işareti
Pasif-agresif davranış, kişinin öfke veya kırgınlık gibi olumsuz duygularını açıkça dile getirmek yerine, dolaylı yollarla ifade etmesidir. Bu kişiler rahatsızlıklarını ima, sessizlik ve inkâr gibi yollarla belirtmeyi tercih ederler.
Pasif-agresif davranış bazı ruh sağlığı sorunlarının bir parçası olarak görülebilse de, tek başına bir ruhsal hastalık olarak kabul edilmez. Buna rağmen, bu tür davranışlar hem sosyal ilişkilerde hem de iş hayatında ciddi sorunlara yol açabilir.