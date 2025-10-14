Pasif agresif davranışın 13 uyarı işareti

Pasif-agresif davranış, kişinin öfke veya kırgınlık gibi olumsuz duygularını açıkça dile getirmek yerine, dolaylı yollarla ifade etmesidir. Bu kişiler rahatsızlıklarını ima, sessizlik ve inkâr gibi yollarla belirtmeyi tercih ederler.

Pasif-agresif davranış bazı ruh sağlığı sorunlarının bir parçası olarak görülebilse de, tek başına bir ruhsal hastalık olarak kabul edilmez. Buna rağmen, bu tür davranışlar hem sosyal ilişkilerde hem de iş hayatında ciddi sorunlara yol açabilir. 

Psychology Today'de yer alan habere göre, İşte pasif-agresif davranışın en sık rastlanan belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Bu kişiler, çatışmadan kaçınmak için öfke duymadıklarını söylerler. Ancak davranışları, aslında öfke taşıdıklarını belli eder.

Kendisine verilen görevleri isteksizce yerine getirir ya da tamamen erteler. Bu davranışı, sessiz bir protesto olarak kullanır.



Memnuniyetsizliklerini sözlü olmayan yollarla belli ederler ama sorunu konuşmaya yanaşmazlar. Hiçbir şey demese bile çevresine negatif bir hava yayar. Bu tutum genellikle, her şeyin yolunda olduğunu iddia etmekle birlikte görülür.


Direkt bir sorunla yüzleşemeyen bu kişiler, sık sık anlaşılmadıklarını veya takdir edilmediklerini ifade eder. Ancak örnek vermekten kaçınırlar.

Yaşanan olumsuzlukları içlerinde biriktirir, bunu açıkça dile getirmezler ama daha sonra davranışlarıyla hissettirirler.


Görünüşte bir iltifat gibi duran ama aslında alaycı ya da küçültücü sözler söylerler.

Kapı çarpmak, eşyaları sertçe koymak gibi sessiz ama dikkat çekici fiziksel davranışlarla rahatsızlıklarını ifade ederler.

Her şeyin yolunda olduğunu söyleseler bile, aslında içten içe öfke ve kırgınlık taşımaya devam ederler.

Pasif davranışlarını "olgunluk" ya da "çatışmadan kaçınma" olarak yorumlar ve bu durumu bir erdem gibi sunar.

Duygularını doğrudan ifade eden kişilere karşı direnç gösterir. Çatışmayı korkutucu veya kontrolsüz bir durum olarak algılar.


Biriyle sorunu olduğunda, o kişinin sınırlarını zorlayacak planlar yapabilir. Örneğin, bütçesini düşünen bir arkadaşını pahalı bir mekâna davet etmek gibi.

Kendisini savunmak için, karşısındaki kişinin onu yanlış anladığını söyleyerek sorumluluktan kaçar.

Rahatsız olduğu bir kişiden duygusal olarak uzaklaşır ama bunu neden yaptığını açıklamaz. Karşı taraf bu durumu anlamakta zorlanır.

Pasif-agresif davranışlar, ilişkilerde güveni zedeler, iletişimi zorlaştırır ve zamanla ciddi sorunlara yol açar. Bu tür davranışları fark eden bireylerin ya da çevresinde bu şekilde davranan kişilerin, durumu profesyonel destek alarak ele almaları önerilir.

