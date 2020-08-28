Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, antik kentin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen "Patara Yılı Konseri"nde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Anadolu Ajansı 28.08.2020 - 04:25

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 1
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlanan tiyatrosunda "Patara Yılı Konseri" düzenlendi.
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi sonrasında, antik kentte bu yıl yapılan restorasyonun ardından gerçekleştirilen ilk konserde, tarihi tiyatrodan senfonik ezgiler yükseldi.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 3
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde icra edildiği "Patara Yılı Konseri"nde, dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull sahne aldı.
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 4

Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluştu.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 5

Burak Yeter ve beraberindeki sanatçılar, Türk bayrağı açarak Mustafa Kemal Atatürk'ü de şarkılarla andı.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 6

DJ Burak Yeter, Patara'da bir tarih yazıldığını, tarihi bir atmosferde müzik ziyafetinde bulunmanın önemli olduğunu söyledi. 

Cecilia Krull da organizasyon için yetkililere teşekkür etti.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 7

Konserin ardından davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 8

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bazı milletvekilleri, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da konseri dinleyenler arasında yer aldı.

Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 9
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 10
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 11
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 12
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 13
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 14
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 15
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 16
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 17
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 18
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 19
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 20
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 21
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 22
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 23
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 24
Patara Antik Kenti'nde restorasyon sonrası ilk konser - 25

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