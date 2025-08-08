Harvardlı bilim insanları uyardı: Patatesi böyle tüketmek, diyabet riskini artırıyor

British Medical Journal’da yayımlanan araştırmada, 40 yıl boyunca yaklaşık 200 bin ABD’li sağlık çalışanının beslenme alışkanlıkları takip edildi. Bu süre zarfında 22 bin kişiye tip 2 diyabet teşhisi kondu.
Mirror'da yer alan habere göre, fırınlanmış ya da haşlanmış patateslerin yüksek miktarda tüketimi diyabet riskini artırmazken, kızartma patates tüketimi riskle doğrudan ilişkilendirildi. Haftada en az üç porsiyon kızartma patates tüketenlerin tip 2 diyabet riski yüzde 20 artarken, bu miktarı haftada beş porsiyona çıkaranlarda risk yüzde 27’ye ulaştı.
Araştırmada yer alan uzmanlar, bu farkın temel nedeninin pişirme sürecinden kaynaklandığını belirtiyor. Kızartma patatesler önce ince şeritler halinde kesiliyor, ardından yağa atılarak kızartılıyor. Genellikle daha çıtır olması için önceden yağda haşlanıyor ve bazı katkı maddeleriyle rengi korunuyor. Bu işlemler, patatesin “ultra işlenmiş” bir gıdaya dönüşmesine neden oluyor.
Araştırma, haftada üç porsiyon patatesin tam tahıllarla değiştirilmesinin diyabet riskini yüzde 8 oranında azaltabileceğini de ortaya koydu. Tam tahıllar arasında esmer pirinç, tam buğday ekmeği, yulaf, arpa, kinoa ve karabuğday yer alıyor.