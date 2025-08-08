Harvardlı bilim insanları uyardı: Patatesi böyle tüketmek, diyabet riskini artırıyor

Araştırmada yer alan uzmanlar, bu farkın temel nedeninin pişirme sürecinden kaynaklandığını belirtiyor. Kızartma patatesler önce ince şeritler halinde kesiliyor, ardından yağa atılarak kızartılıyor. Genellikle daha çıtır olması için önceden yağda haşlanıyor ve bazı katkı maddeleriyle rengi korunuyor. Bu işlemler, patatesin “ultra işlenmiş” bir gıdaya dönüşmesine neden oluyor.



