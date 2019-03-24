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Patencilerin buz üstünde yaralamalı kavgası

Dünya Buz Pateni Şampiyonası eşine az rastlanır bir skandalla, ABD’li ve Güney Koreli patencilerin kavgasıyla çalkalandı.

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    Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda eşine az rastlanır bir skandal yaşandı. İki sporcunun yaralamaya varan gerginliği şampiyonaya damga vurdu.

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    16 yaşındaki Güney Koreli patenci Lim Eunsoo Japonya’daki yarış öncesi ısınmalarda, 22 yaşındaki ABD’li patenci Mariah Bell'in saldırısına uğradığını iddia etti.

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    Eunsoo’nun iddiasına göre, ısınma sırasında Mariah Bell, arkasından gelip patenin kesici yüzüyle bacağını tekmeledi.

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    Patenin bıçağı, Eunsoo’nun bacağında kesik oluşturdu. Sporcu, şampiyonada bacağındaki bandajla dikkat çekti.

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    Yaralanmasına rağmen yarıştan çekilmeyen Eunsoo, kendisine saldırıda bulunan Bell'i geçerek müsabakayı beşinci sırada bitirdi.

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    Aynı antrenörle çalışan Eunsoo ile Bell’in anlaşamadığı öne sürüldü.

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    İki sporcu arasında bir süredir sorun olduğu ve Bell'in Eunsoo’ya daha önce de benzer saldırılarda bulunduğu iddia edildi.

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    Uluslararası Paten Birliği, konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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    Birlikten yapılan açıklama, ikilinin arasında kaza yaşandığı ancak yaralamaya dair herhangi bir videolu kanıt olmadığı ve resmi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.

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    "Bell'in özür dilememesi, bu hareketin kasten yapıldığına dair bir delil" olarak nitelendirildi.

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    Birlik, çözüm arayışı için Kore ve ABD delegeleriyle bir araya geldi.

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