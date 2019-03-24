Patencilerin buz üstünde yaralamalı kavgası
Dünya Buz Pateni Şampiyonası eşine az rastlanır bir skandalla, ABD’li ve Güney Koreli patencilerin kavgasıyla çalkalandı.
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Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda eşine az rastlanır bir skandal yaşandı. İki sporcunun yaralamaya varan gerginliği şampiyonaya damga vurdu.
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16 yaşındaki Güney Koreli patenci Lim Eunsoo Japonya’daki yarış öncesi ısınmalarda, 22 yaşındaki ABD’li patenci Mariah Bell'in saldırısına uğradığını iddia etti.
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Eunsoo’nun iddiasına göre, ısınma sırasında Mariah Bell, arkasından gelip patenin kesici yüzüyle bacağını tekmeledi.
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Patenin bıçağı, Eunsoo’nun bacağında kesik oluşturdu. Sporcu, şampiyonada bacağındaki bandajla dikkat çekti.
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Yaralanmasına rağmen yarıştan çekilmeyen Eunsoo, kendisine saldırıda bulunan Bell'i geçerek müsabakayı beşinci sırada bitirdi.
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Aynı antrenörle çalışan Eunsoo ile Bell’in anlaşamadığı öne sürüldü.
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İki sporcu arasında bir süredir sorun olduğu ve Bell'in Eunsoo’ya daha önce de benzer saldırılarda bulunduğu iddia edildi.
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Uluslararası Paten Birliği, konu ile ilgili soruşturma başlattı.
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Birlikten yapılan açıklama, ikilinin arasında kaza yaşandığı ancak yaralamaya dair herhangi bir videolu kanıt olmadığı ve resmi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.
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"Bell'in özür dilememesi, bu hareketin kasten yapıldığına dair bir delil" olarak nitelendirildi.
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Birlik, çözüm arayışı için Kore ve ABD delegeleriyle bir araya geldi.
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