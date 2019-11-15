Paul McCartney’den Kanye West yorumu: Sürekli Kim Kardashian’ın fotoğraflarına bakmaktan kendini alamıyordu

The Beatles grubunun üyelerinden müzisyen Paul McCartney, ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile buluşması hakkında ilk kez konuştu.
77 yaşındaki efsane şarkıcı, Billboard’a verdiği röportajda, 42 yaşındaki Kanye West ile 2014’te Only One şarkısı için işbirliği yapmak üzere buluşmalarından bahsetti.
McCartney, “Onun ya da benim evimde bir buluşma olmasını istemedim, çünkü ikimizden biri bırakmak istediğinde garip bir durum olabilirdi. Dolayısıyla tarafsız bir bölgede, Beverly Hills Hotel’de buluştuk” dedi.
McCartney, müzik çalışmasına başladıklarında Kanye West’in sürekli eşi Kim Kardashian’ın fotoğraflarına baktığını anlattı.
Ünlü müzisyen, “Gitarımı ve müzik ekipmanımı çıkardım. Klavyemiz ve bas gitarımız vardı. Oturuyordum ve gitarımı çalıyordum. Kanye ise elinde tableti, karısı Kim’in fotoğraflarına bakıp duruyordu” şeklinde konuştu.
McCartney ve West’in işbirliğinden doğan Only One şarkısı, Kardashian ile West’in o dönemde bir yaşında olan ve şimdi altı yaşındaki kızları North’a yazılmıştı.
Kim Kardashian, Kanye West’in kendi ifadesiyle ilk görüşte aşık olduğu” karısı. Tanışmalarından sonra Kanye West’in gizleyemediği, hatta şarkı sözlerine yansıttığı aşkı sayesinde 2012’de Kardashian’la birlikte olmaya başladılar. 2013’te kızları North West'in doğumu gerçekleşen çift 2014'te resmi olarak evlendi. Çiftin şimdi son ikisi taşıyıcı anneden dünyaya gelmek üzere dört çocuğu bulunuyor.