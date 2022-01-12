Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası

Aralarında Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbolcu Paul Pierce'ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isme kripto para davası açıldı.

Haberler 12.01.2022 - 11:15

Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası - 1

ABD'de bir kripto para reklamını sosyal medya hesaplarından yapan birçok ünlü isme dava açıldı.


Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası - 2

Aralarında , Floyd Mayweather Jr. ve Paul Pierce gibi isimlerin yer aldığı ünlülerin para karşılığında sosyal medya üzerinden spekülasyonda bulunduğunu iddia edildi.


Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası - 3

Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının öne sürüldüğü davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.


Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası - 4

Los Angeles federal mahkemesinde görülen davada, "Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın alım yaparak yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu" denildi.


Paul Pierce, Floyd Mayweather Jr. ve Kim Kardashian'a kripto para davası - 5

250 milyondan fazla Instagram takipçisi olan Kardashian, eylül ayında İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından da uyarılmıştı.

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