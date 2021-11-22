Paul Rudd: Kariyerimin başında çöpte bulduğum yatakta uyuyordum

Paul Rudd "Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım" dedi.