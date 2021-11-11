Paul Rudd People dergisi tarafından 2021'in yaşayan en seksi erkeği seçildi

Haberler 11.11.2021 - 10:01 | Son Güncelleme : 11.11.2021 - 10:15
People dergisi, her yıl bir ünlüye "en seksi erkek" unvanı veriyor. Bunun için okuyucuları oylama yapıyor.
Bu yıl ünlü oyuncu Paul Rudd, "2021'in yaşayan en seksi erkeği" seçildi. 52 yaşındaki oyuncu, Ant-Man, Fırlama Kızlar ve Friends adlı yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor.
People dergisine konuşan Rudd, eşine bu haberi verdikten sonra başlangıçta "şaşırdığını" söyledikten sonra, bazılarının da bu unvanı almasına şaşıracağını belirtti.
Rudd, "İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var" diye konuştu.
Julie Yaeger ile 18 yıllık evliliği olan ünlü oyuncunun Jack (17) ve Darby (12) adlarında iki çocuğu bulunuyor.
"YATÇILIK HAYATIMI GENİŞLETMEK İÇİN HEYECANLIYIM"
Gelecek planlarından bahseden Paul Rudd, "Daha çok yatta olacağımı düşünüyorum. Yatçılık hayatımı genişletmek için heyecanlıyım ve muhtemelen gerçekten yumuşak ışıkta kara kara düşünmede daha iyi olmaya çalışacağım. Düşünmeyi severim. Bunun daha içe dönük ve gizemli olmama yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunu dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.
Rudd, "en seksi" unvanını aldığından beri hayatının kökten değişmesini beklediğini söyleyerek konuyla ilgili esprili bir yorum yaptı:
“Artık sonunda Clooney, Pitt ve B Jordan ile o seksi akşam yemeklerinden bazılarına davet edileceğimi umuyorum. Ve çok daha fazla yatta olacağımı düşünüyorum.”
Rudd, TV komedisi Friends’de Lisa Kudrow’un canlandırdığı Phoebe’nin nazik erkek arkadaşını oynarken hayranlar edinmeye başlamış ancak en büyük çıkışını Marvel süper kahraman filmie Ant-Man’de yakaladı.
Daha önce "yaşayan en seksi erkek" unvanını; John Legend, Adam Levine, Channing Tatum, Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham ve Chris Hemsworth gibi ünlü isimler almıştı.