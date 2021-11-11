Paul Rudd People dergisi tarafından 2021'in yaşayan en seksi erkeği seçildi

People dergisi, her yıl bir ünlüye "en seksi erkek" unvanı veriyor. Bunun için okuyucuları oylama yapıyor.

Bu yıl ünlü oyuncu Paul Rudd, "2021'in yaşayan en seksi erkeği" seçildi. 52 yaşındaki oyuncu, Ant-Man, Fırlama Kızlar ve Friends adlı yapımlarda aldığı rollerle tanınıyor.