Paul Walker'ın kızı Midow Rain büyüdü (Babasına duygusal paylaşım)
Hızlı ve Öfkeli serisiyle tüm dünyada tanınan ve 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker’ın kızı Midow Rain büyüdü. Rain, babasıyla çekilen bir havuz fotoğrafını paylaşarak "Seni düşünürken" notunu yazdı.
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Geçirdiği trafik kazası sonra 40 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızı Midow Rain 20 yaşına geldi.
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Walker'dan geriye kalan en önemli varlık olan Midow Rain, geçtiğimiz babasıyla ilgili duygu dolu bir paylaşım yaptı.
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Babası hayatını kaybettiğinde 14 yaşında olan Rain, babasının bir domuzla havuzda olduğu ve gülümsediği fotoğrafını paylaştı.
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Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Rain, fotoğrafı "Thinking of you xx” (seni düşünürken xx) notuyla paylaştı.
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Paylaşımın altına, ünlü yıldız Paul Walker'ın Hızlı ve Öfkeli filminden oyuncu arkadaşları da yorumda bulundu.