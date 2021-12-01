Paulina Porizkova: Ne giyeceğime bile kocam karar veriyordu

Haberler 01.12.2021 - 08:44
90'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Paulina Parizkova, 2019'da kaybettiği şarkıcı eşi Ric Ocasek ile geçirdiği evliliğinin bilinmeyenlerini anlattı. Amanda De Cadenet'nin podcast yayınına konuk olan 56 yaşındaki Çek model, Ocasek'in gençlik yıllarını hapishaneye çevirdiğini söyledi.
"SAPLANTIYI AŞKLA KARIŞTIRDIM"
Porizkova, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Onun bana olan ilgisini 'aşk' olarak yorumladım. Oysa sanırım daha çok 'saplantıydı'. Bana takıntılıydı ve ben bunu aşk sandım. Benim herhangi bir şey yapmamı istemiyordu, hiçbir yere gitmemi istemiyordu. Sadece onun çevresinde olmamı istiyordu. Ve ben bunu aşk ile karıştırdım."
"ONU KAYBETMEK İSTEMİYORDUM"
The Cars grubunun solisti Ocasek ile boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşayan Parizkova, bu durumu Ric Ocasek'in kendisine duyduğu büyük aşk olarak nitelediği için de onu kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.
Porizkova, Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattığı heykele aşık olan Pygmalion'a benzetti. Eski model sonra da şunları söyledi:
"Beni kanatları altına aldı. Bana ne giyeceğimi söyledi, ne yapacağımı söyledi. Onun isteklerine uydum. Çünkü bunu yapmamak, onu kaybetme riskini göze almak demekti. Onun sevgisi benim için herhangi bir arkadaştan, kariyerimden ya da yapmak istediğim her şeyden daha önemliydi."
"BENİ MÜLK OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ YILLAR SONRA FARK ETTİM"
Yıllar boyunca da her şeyi Ric Ocasek'in arzusuna göre yaptığını sözlerine ekleyen Paulina Porizkova, "Ve ne zaman onun istediklerini yapmamaya başladım, işte o zaman işler iyi gitmemeye başladı." diye konuştu. Porizkova, sözün bir noktasında, kendisinin, Ocasek için 'değerli bir mülk' olmaktan öteye gitmediğini uzun zaman sonra anladığını itiraf etti. Ünlü isim, konuyla ilgili " Sevilen bir insan yerine değerli bir mülk gibi görüldüğünüz zaman değişemeyeceğinizi, büyüyemeyeceğinizi, yaşlanamayacağınızı çok uzun süre fark etmedim" dedi.
"İSTEDİĞİM GİBİ BİR KARİYERİM OLMADI"
Porizkova bu tür bir evliliğe nasıl razı geldiğini sorusuna da "Gençlik yıllarında ihtiyacım olan şey buydu" yanıtını verdi.
Eski model, bu konu hakkında "Bu çeşit bir ilgi istiyordum, bu çeşit bir aşk istiyordum. Bana uzun yıllar boyunca verdiği her şeyi istiyordum" dedi. Porizkova, "İzlemek istediğim filmleri görmek için sinemaya gitmedim, istediğim gibi bir kariyerim olmadı. Ama bu dünyadaki en önemli şey olan 'aşka' sahip olduğumu düşündüm" ifadesini kullandı.
"SONSUZA KADAR ONUNLA KALMAYI İSTEDİM"
Ric Ocasek'in şu anda 23 ve 28 yaşında olan oğulları Jonathan ile Oliver için çok iyi bir baba olduğunu da söyleyen Porizkova, Ocasek'in kendisinden önceki ilişki ve evliliklerinden dört tane daha çocuğu olduğunu hatırlattı.
Porizkova, geçen yıllar içinde eski eşiyle birliktelikleri çok iyi gitmese de hatta yatak odalarını ayırmış olsa da sonsuza kadar onunla birlikte kalmayı arzu ettiğini söyledi. Ünlü isim, "Sadece onun benimle konuşmasına, onunla iletişim kurmaya ihtiyacım vardı" dedi.
Porizkova ile Ocasek, 'The Cars' grubunun 1984 tarihli Drive adlı şarkısının klip çekimlerinde tanışmıştı. Sette tanışan ikili, kısa süre sonra flört etmeye başlamıştı.