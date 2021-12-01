Paulina Porizkova: Ne giyeceğime bile kocam karar veriyordu

"ONU KAYBETMEK İSTEMİYORDUM"

The Cars grubunun solisti Ocasek ile boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşayan Parizkova, bu durumu Ric Ocasek'in kendisine duyduğu büyük aşk olarak nitelediği için de onu kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.

Porizkova, Ric Ocasek'i Yunan mitolojisindeki, kendi yarattığı heykele aşık olan Pygmalion'a benzetti. Eski model sonra da şunları söyledi:

"Beni kanatları altına aldı. Bana ne giyeceğimi söyledi, ne yapacağımı söyledi. Onun isteklerine uydum. Çünkü bunu yapmamak, onu kaybetme riskini göze almak demekti. Onun sevgisi benim için herhangi bir arkadaştan, kariyerimden ya da yapmak istediğim her şeyden daha önemliydi."