Pazarda satılıyor, tüketen hastaneye koşuyor. Yiyenler küçük insanlar görüyor

BBC'de yer alan habere göre Yunnan'da L. asiatica türü mantarlar pazarlarda satılıyor, restoran menülerinde yer alıyor ve haziran-ağustos ayları arasındaki mantar sezonunun en yoğun olduğu dönemde evlerde de tüketiliyor.

Yunnan restoranları, zehirlenmeyi en aza indirmek için çeşitli tedbirler alıyor. Mantarla birlikte alkol tüketimi önerilmiyor hatta servis edilmiyor. Bazı işletmeler ise analiz için her zaman mantar örneği bırakıyor. Mantarın etkisi durumunda araştırma yapılabilmesi için numuneleri bir süre saklıyor.

Yerel yönetim ayrıca mantar mevsiminde olası zehirlenmeler konusunda uyarıda bulunmak için kısa mesajlar gönderiyor. Bununla birlikte, zehirlenmeler yaygın olmaya devam etmekte ve bunun tedavisi yerel hastanelerin uzmanlık alanı haline geldi.