Pazardan bir çuval aldı, zehir çıktı. Ağzına bir lokma alır almaz fenalaştı, ucuz kurtuldu

"Cumartesi günü çok elim bir olay yaşadık. 2 senedir Mersin'de yaşıyoruz, ilk defa köylü pazarına gidelim dedik. Eşim otlardan bir tek pazı sever, etin yanında pazı kavurması çok sever. Bir köylü kadından pazı aldık, pazı görüntüsüne çok benzetemedim. Adanalıyım, bir ot daha var pazıyla karışabilir ama çok zehirli bir ot. Eşim Serkan Bey 2 defa sordu, ben 3 defa sordum. 'Ablam, sapları beyaz, pırasa gibi bu tirşik otu olmasın' dedim. O da ‘Bunlar çok taze o yüzden böyle' deyince baya abarttım, 2-3 kilo belki 5 kilo, bir çuval aldım. Aklımıza ilk gelen doğru şeymiş, eve geldim, o gün oruçluydum. Eşim yıkamaya başladı, ellerimizde kaşıntı oldu, hala bir kızarıklıklar var. Pazı olarak aldığım ot aslında tirşik otu çıktı"

"ÇOK ZEHİRLİ BİR OTTUR, DİREKT TÜKETİLMEZ"

İşlek Yüksel, "Doğrarken çok kaşındırdı ama hala köylü teyzeye toz konduramıyoruz çünkü yanında ısırgan otu var, ısırgan otu değmiştir o yüzden kaşındırıyor diye düşündük. Oruçlu olduğum için önce eşime tadına baktırdım. Sadece bir parça aldı, pişmiş mi diye. Bu ot genelde mayalandırılarak yapılır, zehri arındırılır. Çok zehirli bir ottur, asla ama asla direkt tüketilmez, zehrinden arındırılması lazım. Acil tıp uzmanıyım, ikimiz de hekim olmamıza rağmen hala anlamamıştık" diye konuştu.