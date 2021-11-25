Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in hapisteki son günlerine yer veren yeni belgeler ortaya çıktı. Belgelere göre, Epstein hapishanede intihar etmeden önce psikoloğuna "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer alıyor.

Haberler 25.11.2021 - 08:06

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı - 1

The New York Times gazetesi, 2000 sayfalık hapishane kayıtlarına ve belgelere ulaştı.


Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı - 2

Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu belirtildi. Kayıtlarda göre, Epstein hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer aldı.


Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı - 3

Ortaya çıkan belgeler Epstein’in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiğini gösterdi. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontroller, Epstein’in yetkililere sürekli olarak daha çok yaşayacağına yönelik açıklamalarının ardında aksadı.


Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı - 4

Epstein’in yaşamına son verdiği gün, gardiyanlardan yıllar önce hayatını kaybeden annesini aramak içi izin istediği belirtildi. Epstein’in annesi yerine kız arkadaşını aradığı, o gün kontrol edilmeden hücresinde yalnız kalmasına izin verildiği aktarıldı.


Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı - 5

Epstein, tutuklu yargılandığı hapishanede 2019 yılında yaşamına son vermişti.

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