Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı

Ortaya çıkan belgeler Epstein’in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiğini gösterdi. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontroller, Epstein’in yetkililere sürekli olarak daha çok yaşayacağına yönelik açıklamalarının ardında aksadı.





