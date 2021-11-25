Pedofil milyarder Jeffrey Epstein için yeni belgeler ortaya çıktı

Haberler 25.11.2021 - 08:06
The New York Times gazetesi, 2000 sayfalık hapishane kayıtlarına ve belgelere ulaştı.
Epstein’in intihardan bir ay önce de girişimde bulunduğu belirtildi. Kayıtlarda göre, Epstein hapishanedeki psikoloğa "Yaşamıma son veremeyecek kadar korkak biriyim" dediği yer aldı.
Ortaya çıkan belgeler Epstein’in hapishanedeki bütün görevlileri manipüle ettiğini gösterdi. Hapishanede düzenli olarak yaşayıp yaşamadığına ilişkin yapılan kontroller, Epstein’in yetkililere sürekli olarak daha çok yaşayacağına yönelik açıklamalarının ardında aksadı.
Epstein’in yaşamına son verdiği gün, gardiyanlardan yıllar önce hayatını kaybeden annesini aramak içi izin istediği belirtildi. Epstein’in annesi yerine kız arkadaşını aradığı, o gün kontrol edilmeden hücresinde yalnız kalmasına izin verildiği aktarıldı.
Epstein, tutuklu yargılandığı hapishanede 2019 yılında yaşamına son vermişti.