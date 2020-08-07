Pedofil milyarder Jeffrey Epstein davasında Prens Andrew'un fantezileri anlatıldı

07.08.2020 - 15:14 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 15:21
Giuffre, Prens Andrew'un daha sonra ikiliyle birlikte Epstein'in New York'taki evinde bulunan ve cinsel fantezi ve masaj amaçlı kullanılan "zindana" indiklerini iddia etti.
Johanna Sjoberg daha önce Prens Andrew ve onun Spitting Image'de kullanılan kuklası hakkında 2016 yılında Maxwell'e açılan karalama davasında ifade vermişti. Sjoberg yeminli fiadesinde Andrew'un kucağına oturduğunu ve onun kendisi ve Giuffre'yi hem kukla hem de elle sarkıntılık ettiğini söylemişti.