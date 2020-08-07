Pedofil milyarder Jeffrey Epstein davasında Prens Andrew'un fantezileri anlatıldı

Adı pedofil Jeffrey Epstein'in cinsel istismar skandalına karışan Prens Andrew hakkında yeni suçlamalar İngiliz basınında yer aldı. Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen Virginia Giuffre, mahkemede Andrew'un cinsel fantezilerinde kendi kuklasını kullandığını öne sürdü.

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07.08.2020 - 15:14

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söyleyen ABD vatandaşı Virginia Giuffre, Prens Andrew'un cinsel fantezilerinde kendi kuklasını kullandığını öne sürdü.

Independent Türkçe'nin The Mirror'dan aktardığı habere göre, iddia, geçen sene hücresinde intihar ettiği açıklanan cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 'ın cinsel istismar amacıyla ünlü isimlerle ilişkiye girmeye zorladığı ABD vatandaşı Virginia Giuffre'den geldi.

Giuffre'nin yayımlanmayan ancak içeriği New York Yargıcı Loretta Preska tarafından açıklanan Playboy Club adlı kitabında, o dönem 17 yaşında olan Giuffre, Prens Andrew'la 2001 yılında yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı.

Buna göre Andrew, Giuffre ve bir diğer Epstein mağduru Johanna Sjoberg adlı kadını, Maxwell ve Epstein'in önünde dizlerine oturtup okşadı, bu sırada kendisinin 1980'li yıllarda televizyonda yayımlanan bir hiciv programı olan "Spitting Image" de yer alan lateks kuklasını da cinsel fantezisine dahil etti.

Giuffre, Prens Andrew'un daha sonra ikiliyle birlikte Epstein'in New York'taki evinde bulunan ve cinsel fantezi ve masaj amaçlı kullanılan "zindana" indiklerini iddia etti. Johanna Sjoberg daha önce Prens Andrew ve onun Spitting Image'de kullanılan kuklası hakkında 2016 yılında Maxwell'e açılan karalama davasında ifade vermişti. Sjoberg yeminli fiadesinde Andrew'un kucağına oturduğunu ve onun kendisi ve Giuffre'yi hem kukla hem de elle sarkıntılık ettiğini söylemişti.

Şu anda 40 yaşında olan Sjoberg ifadesinde "Onun hastalıklı isteklerini yerine getirdim. Ancak zevk almıyordum, bu olaydan elde ettiğim tek şey depresyonumun uyuşukluğuna daha fazla batmam oldu" dedi. Giuffre, Prens Andrew'la ilki 2001'de olmak üzere üç kez cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürüyor. Prens Andrew daha önce suçlamaları reddetmişti.

Hücresinde intihar ettiği açıklanan 66 yaşındaki Epstein'in şu anda cezaevinde olan eski sevgilisi Maxwell, geçen ay ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından reşit olmayan 3 genç kadını cinsel istismar ve cinsel ilişki ticareti amaçlı işe almak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bununla bağlantılı 4 suçla ve iki kez yemin altında yalan ifade vermekle suçlanan 58 yaşındaki Maxwell suçlu bulunursa 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.