Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'nın, mahkemeye başvurarak, "Tülin bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" diye dava açması sonrası Tülin Şahin ayrılık açıklaması yaptı. Şahin, Noronha'nın hamileliğinde ve hamilelik sonrasında kendisine zayıflama baskısı kurduğunu belirterek, "5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledi" ifadesini kullandı. Haziran ayında ayrıldıklarını söyleyen Şahin, "Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna'yı bu şiddet ve baskı ortamından uzak tutmak istedim" dedi.

08.08.2020 - 16:09 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 16:12

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 1

Ünlü model ve sunucu Tülin Şahin, geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinin ardından Şahin hamile olduğunu duyurmuş, çift Kasım 2019'da da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına almıştı.

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 2

Ancak Portekizli iş insanı geçtiğimiz günlerde Aile Mahkemesi'ne başvurunca, çiftin resmi olarak evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı. Noronha'nın, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istediği, ancak aramalarına yanıt alamadığı gerekçesiyle Aile Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 3

Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti. 

Mahkeme, iş insanının her ayın ilk yedi günü saat 12.00 ile 17.00 arasında anne ve bakıcısı eşliğinde kızıyla iletişim kurmasına karar verdi.

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 4

Günaydın'ın haberine göre Noronha, işleri nedeniyle Portekiz'e gittiğini, kızlarının annesiyle birlikte Türkiye'de kaldığını söyleyip ekledi: "Kızım için defalarca aradım ama yanıt alamadım."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 5

Çıkan haberlerin ardından Tülin Şahin, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi:

"Merhaba, bugün güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerdebu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü, hem de çok mahcup etti."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 6

HAZİRANDA AYRILDILAR

"Her kadının yaşayabileceği, ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi Haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 7

"ZAYIFLAMA BASKISI YAPTI"

"Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar, gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkarttığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 8

"BEŞ AYLIK KIZIMIN BİLE ŞİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Ben bir çocuğun sahibi değil bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 9

"ANNELİĞİMİ HER NORMAL KADIN GİBİ YAŞAMAK HAKKIM"

"Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna'yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum."

Pedro de Noronha’nın “Kızımı bana göstermiyor” davasından sonra Tülin Şahin’den ayrılık açıklaması - 10

"Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir. Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz. Bana, aileme ve kızıma bu hassas dönemde saygı göstermenizi rica ediyorum."

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER