Pekinel Kardeşler hastalık sürecini anlattı (Corona virüsü yenen ünlüler)

Çin'de başlayan ve dünyada 2 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, bilenen son rakamlara göre bugüne kadar 190 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 740 bin kişiyi geçti. Sağlığına kavuşan bu isimlerin arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de... Son olarak uluslararası üne sahip tek yumurta ikizi piyano sanatçıları Pekinel Kardeşler hastalığı nasıl yendiklerini açıkladılar. İşte corona virüsü yenen ünlü isimler ve bu süreçte yaşadıkları...

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Süher Pekinel: Moralimi yüksek tutmaya odaklandım



Uluslararası üne sahip tek yumurta ikizi piyano sanatçıları Pekinel kardeşler, koronavirüse yakalandı. Evlerinde gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan Süher ve Güher Pekinel, hastalık süreçlerini, karantina günleri ve koronavirüs salgınının sanata olan etkisini anlattı.



Bu süreci anlatan Süher Pekinel, "Tüm önlemleri alıyor olmamıza rağmen, maalesef hastalığı kaptım. Bu yüzden buradan tedbir ve sosyal izolasyonun önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir lütuf olarak, hastalığı hafif bir şekilde atlattım. Tanı koyulduktan itibaren 14 gün boyunca evde odamı ve kişisel eşyalarımı ayırarak süreci geçirdim ve özellikle beslenme ve uyku düzenime dikkate ettim. Moralimi yüksek tutmaya odaklandım. Sağlık emekçilerinin adanmışlıkları ve sağlıkları pahasına insanları sıhhatlerine kavuşturdukları için minnettarız" ifadelerini kullandı.



Güher Pekinel: Bağışıklığı korumak etkili oluyor



Kardeşine göre hastalığı daha hafif atlatan Güher Pekinel ise, "Ben süreci daha hafif atlattım. Özellikle bağışıklık sisteminizi korumak ve güçlendirmek etkili rol oynuyor, bununla ilgili sosyal medya hesaplarımızdaki story bölümünden yararı dokunabilecek paylaşımlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef bizler kadar şanslı olamayan ve daha ağır rahatsızlananlara buradan cesaret ve pozitif enerji ile içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına, halkın gerçek kahramanlarına da candan teşekkürlerimizi iletmek isterim. Ayrıca hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin aile ve sevdiklerine derin üzüntü içinde başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

İşte corona virüse yakalanan ve hastalığı yenen diğer ünlü isimlerin yaşadıkları...

Olga Kurylenko: Hala sabahları öksürüyorum James Bond filmi Quantum of Solace’ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsü yendiğini "Tamamen iyileştim" notuyla duyurdu. 40 yaşındaki oyuncu "Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım" dedi. Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Rita Wilson: Hiç yaşamadığım bir titreme Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlattı. "Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu. Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hissettiğini belirtti. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Pink: Kimse güvende değil



Ünlü yıldız Pink oğluyla birlikte yaşadığı süreci "Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi" diye anlattı. Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim. Başlangıçta hep 'Eğer gençseniz...', 'Bu 65 yaş ve üstüne...', 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil" HABER DETAY (TIKLA OKU)





Idris Elba: En kötüsünü düşündüm

Eşiyle geçirdiği karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Idris Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi. Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Fatih Terim: Donör olmaya hazırım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği corona virüsü yendiğini Instagram’daki canlı yayında açıkladı.

Tedavi sürecinde kilo verdiği gözlenen Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. HABER DETAY (TIKLA OKU)

John Taylor: Bu şeyi yeneceğiz Uzun süre düşündükten sonra açıklama yapmaya karar verdiğini söyleyen İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor sosyal medya hesabındaki paylaşımda "3 hafta önce yaptırdığım corona virüs testim pozitif çıktı. 59 yaşında sağlam ve şanslı bir adamım ki bu süreci hafif atlattım" dedi. Tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen sanatçı "Bu şeyi yenebiliriz ve yeneceğiz" diye konuştu.

Elcheli Jonathas: Hiç bu kadar acı hissetmedim



İspanya'nın Elche takımında forma giyen ve corona virüsü atlatan Jonathas, "Çok zor günler geçirdim. O kadar güçsüzdüm ki duşta neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim" dedi. Hastalık süresince kendini çok halsiz ve güçsüz hissettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Kendimi bu sürede çok zayıf hissettim. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim ve gücümü kaybetmemiştim. Birkaç gün içinde antrenman yapmaya başladım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ve sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Corona virüsün hafife alınamayacağını öğrendim. Sağlık ve güvenlik mutlak önceliktir, bu yüzden kurallara saygı gösterelim ve umudu canlı tutalım. Hep birlikte bu durumdan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kristofer Hivju: Ellerinizi yıkayın Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Tormund karakteriyle tanınan Kristofer Hivju, yeni tip corona virüs Covid-19'dan kurtuldu. 41 yaşındaki Norveçli oyuncu, sosyal medya paylaşımında kendisinin ve eşinin virüsü yendiğini duyurdu. Hivju, "Haftalar süren karantinadan ve birkaç haftayı da evde geçirdikten sonra hastalıktan kurtulduk. Neyse ki hafif belirtiler yaşıyorduk" dedi. Oyuncu ayrıca, Covid-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyleyerek, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini önerdi.

Tom Hanks Corona virüse yakalanan ilk ünlülerden olan Hollywood yıldızı Tom Hanks'in yaşadıklarını ise eşi Rita Wilson anlattı: Tom'un ateşi 39 dereceye çıktı. Hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hisetti. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi. Ateşi o kadar yüksek olmasa da bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı.

Demet Sağıroğlu: Darısı şifa bekleyenlerin başına Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Demet Sağıroğlu,"Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına" ifadelerini kullandı. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Levent Dörter: Sağlık Bakanlığı çok ilgiliydi Taburcu edilen ve ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi. Pencereyi açıp gazetecilerle konuşan Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgili. En yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgileniyor, her gün arayıp mesaj atıyorlar” dedi.

Harvey Weinstein



Hapisteyken corona virüse yakalandığı tespit edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein iyileşti. 68 yaşındaki yapımcının Daily Mail’e konuşan bir yakını, hayatta kalmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirerek, “Test sonucu pozitif çıktıktan sonra onunla temasa geçemedik, çünkü tecrit edildi ve karantina altına alındı. Ateşi ve öksürüğü vardı. Normalde de çok sağlıklı değildi. Dürüst olmak gerekirse, çok endişeliydim. Bunu bu şekilde atlattığına inanamıyorum. Kesinlikle bunun onun sonu olacağını düşünüyordum” dedi.

Monaco Prensi Albert: Sosyal mesafeye dikkat



Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada Corona virüs tespit edilen Prens Albert’ın tamamen iyileştiği açıklandı. Saray, Prens Albert’ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktardı. Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceği duyuruldu. Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monaco halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Prens Charles



Corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden sağlıklı çıktı. Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, “Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi’nin karantinadan çıktığını doğruluyor” ifadeleri kullanıldı. HABER DETAY (TIKLA OKU)

Boris Johnson: Hayatımı onlar kurtardı Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. Başbakan, Twitter üzerinden yayımladığı video mesajında ulusal sağlık sistemine teşekkür etti. HABER DETAY (TIKLA OKU)