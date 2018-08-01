Pelin Akil: Son 2018 yazı fotoğrafı (Ünlülerin tatil rotaları ve fotoğrafları)
Herkes gibi ünlü isimler de 2018 yaz tatilini çeşitli yerlerde değerlendirdi. Kimi Türkiye'de kalıp Akdeniz'e Ege'ye gitmeyi tercih etti kimi ise Karadeniz'de farklı bir tatil yaptı. Bazıları da yurtdışına seyahat ederek çekildikleri kareleri sosyal medyadan da yayınladı. Son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden Pelin Akil burada eşiyle verdiği bir kareyi yayınlayarak yaza veda etti. İşte ünlülerin yaz tatili boyunca tatillerinden yansıyan fotoğraflar...
1
Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan
"Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
2
Fahriye Evcen Özçivit Yunanistan
3
Nesrin Cavadzade İtalya
4
Defne Samyeli Alaçatı
5
Neslihan Atagül Doğulu
6
Damla Can (İzmir-Çeşme)
Survivor 2016 yarışmacısı yarışmacıları Zafer Mete, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza ve eşi Duygu Dianzenza ile Survivor 2018'de finale kadar gelmeyi başaran ancak zafere ulaşamayan Damla Can Çeşme'de tatil yapıyor.
O anlardan bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Damla Can, kareyi "Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan..." mesajıyla paylaştı.