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Pelin Akil: Son 2018 yazı fotoğrafı (Ünlülerin tatil rotaları ve fotoğrafları)

Herkes gibi ünlü isimler de 2018 yaz tatilini çeşitli yerlerde değerlendirdi. Kimi Türkiye'de kalıp Akdeniz'e Ege'ye gitmeyi tercih etti kimi ise Karadeniz'de farklı bir tatil yaptı. Bazıları da yurtdışına seyahat ederek çekildikleri kareleri sosyal medyadan da yayınladı. Son olarak Yunanistan'ın Mikonos Adası'na giden Pelin Akil burada eşiyle verdiği bir kareyi yayınlayarak yaza veda etti. İşte ünlülerin yaz tatili boyunca tatillerinden yansıyan fotoğraflar...

  • 1

    Pelin Akil / Mikonos-Yunanistan

    "Tamam son 2018 yazı fotosu... Şimdiden çok özledim"
  • 2

    Fahriye Evcen Özçivit
    Yunanistan
  • 3

    Nesrin Cavadzade
    İtalya
  • 4

    Defne Samyeli
    Alaçatı

  • 5

    Neslihan Atagül Doğulu
  • 6

    Damla Can (İzmir-Çeşme)

    Survivor 2016 yarışmacısı yarışmacıları Zafer Mete, Gizem Memiç, Efecan Dianzenza ve eşi Duygu Dianzenza ile Survivor 2018'de finale kadar gelmeyi başaran ancak zafere ulaşamayan Damla Can Çeşme'de tatil yapıyor.

    O anlardan bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Damla Can, kareyi "Güneşi örnek al kendine; korkma batmaktan, yılma doğmaktan..." mesajıyla paylaştı.
  • 7

    Yıldıray Şahinler / Kaş
  • 8

    Birce Akalay
    Bozburun
  • 9

    Hande Doğandemir / Muğla
  • 10

    Dilan Çiçek Deniz / ABD-Las Vegas
  • 11

    Özge Gürel / Phi Phi Adaları
  • 12

    Nesrin Cevadzade / Yunanistan
  • 13

    Elvin Levinler / Portekiz
  • 14

    Gizem Karaca Ekmekçi / Göcek
  • 15

    Eda Taşpınar / Yunanistan-Mikonos
  • 16

    Meryem Uzerli / Hırvatistan-Dubrovnik
  • 17

    İrem Derici / Fethiye
  • 18

    Melisa Aslı Pamuk / Hollanda
  • 19

    Ceren Moray / Bodrum
  • 20

    Gözde Çığacı / Kaş
  • 21

    Aslı Enver / Çanakkale
  • 22

    Seda Güven / Antalya
  • 23

    Burcu Binici / Bozburun, Marmaris
  • 24

    Hatice Şendil Sağyaşar / Cannes
  • 25

    Gupse Özal / Çanakkale
  • 26

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 27

    Seda Bakan / İspanya-Berselona
  • 28

    Avatar Atakan / Miami
  • 29

    Seda Bakan / Brooklyn, ABD
  • 30

    Leyla Lydia Tuğutlu/ İtalya
  • 31

    Tuvana Türkay / Portekiz
  • 32

    Yağmur Tanrısevsin / Endonezya
  • 33

    Pınar Deniz / Menton, France
  • 34

    Aslıhan Gürbüz / Ege Denizi
  • 35

    Cansu Dere / New York
  • 36

    Kıvılcım Ural / Türkiye-Kapadokya
  • 37

    Esra Sönmezer / Bodrum
  • 38

    Kenan Doğulu- Beren Saat / Amerika
  • 39

    Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
    Antalya / Belek
  • 40

    Barış Kıralioğlu / Fransız Rivierası
  • 41

    Eliz Sakuçoğlu / Hawaii
  • 42

    Şeyma Subaşı / Yunanistan-Mikonos
  • 43

    Emina Jahovic / Fethiye
  • 44

    Hande Soral / Rodos
  • 45

    Nagihan Karadere / Alacatı
  • 46

    Gökçe Bahadır / Londra
  • 47

    Aslı Enver / Yunanistan
  • 48

    Şeyma Subaşı Ilıcalı / İspanya
  • 49

    Gülenay Kalkan / Muğla
  • 50

    Yağmur Tanrısevsin / Singapur

  • 51

    Hande Erçel / Budva
  • 52

    Murat Boz (İzmir-Çeşme)
  • 53

    Aybüke Pusat / Norveç
  • 54

    Esra Bilgiç Töre / Mikonos
  • 55

    Müjde Uzman / Tekirdağ
  • 56

    Çağlar Ertuğrul
  • 57

    Olimpos
  • 58

    Lidya Özdemiroğlu / Kaş
  • 59

    Serenay Sarıkaya
  • 60

    Aras Bulut İynemli
  • 61

    Lidya Özdemiroğlu
  • 62

    Birce Akalay / Washington

  • 63

    Hira Koyuncuoğlu
  • 64

    Nur Fettahoğlu
  • 65

    Türkü Turan
  • 66

    Rıza Kocaoğlu
  • 67

    Amine Gülşe
  • 68

    Ozan Güven / Amasya
  • 69

    Yasmin Erbil
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