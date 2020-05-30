Pelin Karahan: Annemin diktiği maskeleri takıyorum

Sunucu Pelin Karahan "Annem kıyafete göre maske dikti. Annemin diktiği maskeleri takıyorum" dedi. Oyuncu-sunucu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda farklı stildeki maskesi ile görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; alışveriş turuna çıkan Karahan, maskesinin annesinin tasarımı olduğunu söyledi. Her kıyafete uygun maskeleri olduğunu söyleyen Pelin Karahan, "Annem kıyafete göre maske dikti. Annemin diktiği maskeleri takıyorum" ifadelerini kullandı. Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde evde bol bol resim yaptığını dile getiren Karahan, "Bugün yağmurlu, başka zaman uzun uzun konuşuruz" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.