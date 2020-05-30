Pelin Karahan: Annemin diktiği maskeleri takıyorum

Oyuncu-sunucu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda farklı stildeki maskesi ile görüntülendi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; alışveriş turuna çıkan Karahan, maskesinin annesinin tasarımı olduğunu söyledi.

Her kıyafete uygun maskeleri olduğunu söyleyen Pelin Karahan, "Annem kıyafete göre maske dikti. Annemin diktiği maskeleri takıyorum" ifadelerini kullandı.