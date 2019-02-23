Pelin Karahan: Dönüş zamanı geldi
Bedri Güntay’la evlenip anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Pelin Karahan "Şu an senaryo okuyorum. Diziyle dönüş yapabilirim. Özledim, artık zamanı geldi" dedi.
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1Bir kozmetik ürününün reklam yüzü olan oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen lansmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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2Pelin Karahan, reklam yüzü olduğu markayla işbirliği hakkında, "Güzel bir markanın yüzü oldum, gurur duyuyorum. Türkiye’den ilk kez biriyle çalışıyorlar, o da bana kısmet oldu. Çocukluğumun markası" şeklinde konuştu.
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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Kendi güzellik sırrı sorulan oyuncu, "Her zaman söylüyorum; erken yatıyorum, cildime bakıyorum. Genetik de önemli tabii" dedi.
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Karahan sözlerine şöyle devam etti: Her zaman bir çekimdeyiz, etkinlikteyiz. İyi bakmak lazım, temizlemek lazım. Benim kendi tariflerim, aktardan karışım yapacak vaktim yok zaten, kendi ürünlerimi kullanıyorum" cevabını verdi.
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34 yaşındaki, iki çocuk annesi, tekrar setlere dönüp dönmeyeceğiyle ilgili olarak, "Netleşmiş bir şey yok, şu an senaryo okuyorum. Diziyle dönüş yapabilirim, özledim artık" dedi.
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Karahan "İki çocuk da peş peşe oldu. Onlar okula başladı, ben de boşa kaldım. Artık zamanı geldi" diye konuştu.