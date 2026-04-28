Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşandı. 12 yıllık evlilik tek celsede bitti
28.04.2026 12:26
NTV - Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay 12 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Çift, bir süredir ayrılık iddiasıyla konuşuluyordu.
Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay boşandı.
2014 yılından beri evli olan çift, boşanma sonrası sosyal medya hesabından ilk açıklamalarını yaptı.
"SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE ANLAŞMALI OLARAK SONLANDIRDIK"
Karahan ve Güntay sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir.
Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz. Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir. Saygılarımızla, Bedri Güntay - Pelin Karahan"
“Kavak Yelleri” dizisiyle şöhreti yakalayan ve 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan'ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğlu var.
Ayrılacakları konuşulan ünlü çift, Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda birlikte görülmüştü. Karahan ile Güntay'ın ailelerin devreye girmesiyle Bodrum'da tatile çıktıkları ve ayrılık kararlarının yeniden değerlendireceklerini söylenmişti.
Haklarında çıkan “barışacaklar” haberleri üzerine ne Pelin Karahan ne de Bedri Güntay, net bir açıklama yapmamıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve tiyatro oyunuyla gündem olan ünlü oyuncu, ayrılık süreciyle alakalı açıklamasında “Ailevi meseleler, hassas konular siz de biliyorsunuz. Güzel götürmeye çalışıyoruz bu süreci. Bir netlik, değişiklik olursa hayatımızda haberleşeceğiz. Bedri çocuklarımın babası, biz hayat arkadaşıyız.” ifadelerini kullanmıştı.