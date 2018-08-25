Pelin Öztekin: En son 156 kiloydum

Hem kiloluyken hem de kilo verince eleştiri aldığını söyleyen ünlü oyuncu, “Kilo verince ‘Biraz daha ver’, az daha verince ‘Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...’ Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...” şeklinde konuştu.