Pelin Öztekin: En son 156 kiloydum
27 yaşındayken 156 kilo olan ve mide küçültme operasyonu sonrasında, dört yılda 93 kilo veren Pelin Öztekin, “Zayıf değilseniz başrol oynayamazsınız! Neden? 50 kilo olmadığım için çektiğim ayrılık acısı mı inandırıcı gelmeyecek?” dedi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programı süresince 100-120 kilo aralığında olduğunu söyleyen Pelin Öztekin, 2013’te 156 kiloya çıktığını söyledi.
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Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan ünlü oyuncu, zayıflamaya karar verme sürecini şöyle anlattı:
“27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim. O gün ‘Ya geri kalan hayatını elinde tutacaksın ya da 50 yaşı görürsen şükredeceksin’ dedim. Hayat daha tatlı tabii! Dört yılımı doldurdum, toplamda 93 kiloyla vedalaştım”
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Öztekin, mide küçültme ameliyatı sonrasında kilo verme sürecini şöyle anlattı:
“Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi. Düşünün ki iyi yemek yapan, yemeği de seven ben, çocuk maması gibi zevksiz ama o süreçte faydalı besinlerle bir ay geçirdim. Sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela ilk yıl dökülen saçlar...”
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“93 kilo verip deforme olmamak imkansızdı” diyen Öztekin, “Bunu uçan bir balonun havasını söndürmek gibi düşünebilirsin. Geçen sene ‘360 body fit’ ameliyatı oldum. Şimdi asıl enerjik görüntüsüyle eşleşen Pelin’i yaşıyorum” dedi.
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Hem kiloluyken hem de kilo verince eleştiri aldığını söyleyen ünlü oyuncu, “Kilo verince ‘Biraz daha ver’, az daha verince ‘Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...’ Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...” şeklinde konuştu.
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Öztekin, yer aldığı skeçlerde bile esprilerin bir kısmının kiloları üzerinden yapılmasıyla ilgili şu yorumu yaptı:
“Görünen köy kılavuz istemez. Kimden neyi saklayabilirsiniz ki? Ben de saklayamıyordum. O espriler her zaman yüzlerde tebessüme sebep oluyordu. Hala eski Pelin’in daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.”
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Kendisini en çok rahatsız eden cümleleri şöyle sıraladı:
“Net bir tavırla ‘Sen kesin çok tatlı yiyorsun’ gibi nokta atışı yaptığını sanan, kendinden emin cümlelerin hastasıydım. Zayıflayınca gelenler emin olun kiloluyken gelen cümleleri döver; ‘İçinden insan çıktı’ gibi...”
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Oyunculuk sektörünün oyunculara dayattığı zayıflık algısı için, “Saçma buluyorum” diyen Öztekin, “Biz Türk kadınları olarak her zaman etine dolgun, balık etli olmuşuzdur. Dizide izlediği olayın kahramanı aslında senin benim gibi. ‘Zayıf değilseniz başrol oynayamazsınız!’ Neden? Benim yaşadığım aşka mı inanmayacaklar yoksa seyirciye 50 kilo olmadığım için çektiğim ayrılık acısı mı inandırıcı gelmeyecek? Ben doğru bir dayatma olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.
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Öztekin, sektördeki zayıf olma baskının bugün zayıflasında etkisi olup olmadığını şöyle anlattı:
“Kilo vermenin rol çeşitliliği sağladığını söyleyebilirim ama asla olmam gerekenden veya sağlıklı olmam gerekenden fazlasını vermek için kendimi zorlamıyorum.”