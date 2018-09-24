Pelin Öztekin: Kadın olmak zor ama umutsuz değil

1 Koca Koca Yalanlar dizisinin Canan’ı Pelin Öztekin, Milliyet'e konuştu. Senaryoyu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını 31 yaşındaki oyuncu bilinmeyenlerini anlattı.



Çekimleri nasıl gidiyor?



- Yoğun... Uzun zamandır böyle çalışmamıştım. Üç kadın, her sahnedeyiz.



Kadın ağırlıklı bir sette çalışmanın avantajları ya da dezavantajları neler?



- Normalde zor ve herkesin korktuğu bir durum. Biz, çok şanslıyız. Evrim Alasya ve Selen Uçer, dünya tatlısı insanlar... Tuğçe Karabacak da öyle. Hiç sıkıntı yaşamadık. Tam tersi bir durum olduğu için de, şoktayız. Egomuz olsa bile, kendi arasında çekişen kadınlar değiliz.

2 Yeni sezon başladı, rekabet arttı. Bu durum sizde tedirginlik yaratıyor mu?



- Elbette... Geçtiğimiz sezon zirve yapan projelerle aynı günde yayınlanıyoruz. Ama şu var ki, insanların biraz gülmesi, gülerken de düşünmesi gerekiyor. Dizimiz, hayatın içinden ve çok gerçek. Arkadaşlarınızın, yan komşunuzun başınıza gelen şeyleri, biraz da komik bir şekilde anlatıyoruz.

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Dizide aldatılma konusu işleniyor. Sizin böyle bir korkunuz var mı?



- Hayatın bize ne getireceği belli değil. Bugüne kadar hiç yaşamadım diye biliyorum ama belki de başıma gelmiştir ve ruhum duymamıştır. Şu ana kadar hep sağlam ve uzun süreli ilişkilerim oldu. Böyle bir problem de yoktu.

4 Hiç aldattınız mı?



- Hayır. Yengeç burcu olmamın verdiği duygusallıkla, ayrılmayı bile başaramayan insanlardan biriyim. İlişkiyi sona kadar getiririm ama asla ‘Ayrılalım’ cümlesini söyleyen olmam. Paylaşılan şeylerin değeri için belki de...