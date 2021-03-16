Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü

16.03.2021 - 08:24
Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Rasim Öztekin, 7 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, 8 Mart akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pelin Öztekin babasının vefatının ardından 1 hafta sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
"Babasıyla çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Öztekin şunları ifade etti: Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına “Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim” diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!"