Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü

Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin ise babasının vefatından bir hafta sonra Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına “Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim” diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!

16.03.2021 - 08:24

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 1

Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Rasim Öztekin, 7 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı, 8 Mart akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pelin Öztekin babasının vefatının ardından 1 hafta sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 2

"Babasıyla çekildiği fotoğraflarını yayınlayan Öztekin şunları ifade etti: Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş. Sanki dün kulağına “Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim” diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan!"

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 3
"Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm Baba."

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 4
"Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben “Offf baba yaaa” diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için?"

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 5
"Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın."
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 6
"Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam. Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim.. İyi ki senin kızınım, İyi ki sen Babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum.. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş’um.."

Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 7
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 8
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 9
Pelin Öztekin'den babası Rasim Öztekin'e veda mesajı: O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü - 10

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