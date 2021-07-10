Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde

Sinema dünyasının ünlü çifti Penelope Cruz ile Javier Bardem, çocuklarıyla birlikte tatil için Sardinya'yı tercih etti. Özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürmeyi tercih eden ikilinin plajdaki keyifli halleri objektiflere yansıdı.

10.07.2021 - 10:10

Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 1
Mutlu bir evlilik sürdüren Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52), çocukları Leo ve Luna ile birlikte soluğu İtaya'nın Sardinya Adası'nda aldı.

Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 2
Yıllardır özel hayatlarını kameraların uzağında sürdürmeyi terch eden ikili, çıktıkları tatilde objektiflerden kaçamadı.

Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 3
Penelope Cruz ve Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi.
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 4
İkili, çocuklarıyla birlikte kumsalda oynayıp daha sonra da denize girdi.

Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 5
Bir ara romantik anlar yaşayan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 6
İşte Penelope Cruz ile Javier Bardem'ın tatilinden fotoğraflar...
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 7
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 8
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 9
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 10
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 11
Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde - 12

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