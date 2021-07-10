Penelope Cruz ile Javier Bardem, Sardinya tatilinde
Sinema dünyasının ünlü çifti Penelope Cruz ile Javier Bardem, çocuklarıyla birlikte tatil için Sardinya'yı tercih etti. Özel hayatlarını genellikle kameraların uzağında sürdürmeyi tercih eden ikilinin plajdaki keyifli halleri objektiflere yansıdı.
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10.07.2021 - 10:10
Mutlu bir evlilik sürdüren Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52), çocukları Leo ve Luna ile birlikte soluğu İtaya'nın Sardinya Adası'nda aldı.
Yıllardır özel hayatlarını kameraların uzağında sürdürmeyi terch eden ikili, çıktıkları tatilde objektiflerden kaçamadı.
Penelope Cruz ve Javier Bardem, önceki gün plajda görüntülendi.
İkili, çocuklarıyla birlikte kumsalda oynayıp daha sonra da denize girdi.
Bir ara romantik anlar yaşayan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.
İşte Penelope Cruz ile Javier Bardem'ın tatilinden fotoğraflar...
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