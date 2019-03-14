Penelope Cruz ve Antonio Banderas galada buluştu
ntv.com.tr
Hollywood’un iki önemli İspanyol oyuncusu Penelope Cruz ve Antonio Banderas, Pedro Almodovar’ın yeni filmi Dolor y Gloria için bir araya geldi. İkili galada birlikte poz verdi.
-
1
Penelope Cruz ve Antonio Banderas, Dolor y Gloria filminin galasında buluştu.
-
2
İspanya’nın Madrid şehrindeki Capital Cinema’da yapılan galada Cruz beyaz şıklığıyla dikkat çekti.
-
3
44 yaşındaki Cruz ile 58 yaşındaki rol arkadaşı Banderas, yeni filmlerinin galasında birlikte kırmızı halı pozu verdi.
-
4
İkiliye kırmızı halıda oyuncu Asier Etxeandia ve yönetmen Pedro Almodovar da eşlik etti.
-
5
İspanyolca çekilen film, İspanya’da 22 Mart’ta gösterime girerken, Türkiye’de 11 Ekim’de gösterime girecek.