Pepe Reina: 70 m² evde iki çocukla yaşayan insanlar için endişeleniyorum

Corona virüse yakalandığından şüphelenen ancak test yaptıramadığı için sosyal izolasyon uygulayan Aston Villa'nın kalecesi Pepe Reina, kendisini şanslı hissetiğini ama uygun şartlara sahip olmayan insanlar için endişelendiğini söyledi.

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25.03.2020 - 06:36

Pepe Reina,



İspanyol kaleci corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Corona virüs testi yaptırmak istediğini ancak talebinin kabul edilmediğini söyleyen Reine sözlerine şöyle devam etti:

"Burada gerçekten çok kötü hissetmiyorsanız test yapmıyorlar. Ben hastalığın semptomlarına sahip olduğunu düşünüyorum. Benimle yaşayanlardan bu sebeple kaçtım" dedi.





Sosyal izolasyon uygulayan Aston Villa kalecisi aynı zamanda kendisini şanslı gördüğünü ve uygun şartlara sahip olmayan insanlar için endişelendiğini söyledi.





Reina bu konu hakkında; "Biz büyük evlerde yaşayan ve büyük bahçelere sahip insanlarız. Asıl 70 m² evde iki çocukla yaşayan insanlar için endişeliyim" dedi.





37 yaşındaki kaleci ayrıca futbolun içinde bulunduğu durum için; "Futbol önceliğini kaybetti. Bu sezon bir daha sahaya çıkar mıyız emin değilim. Kapalı kapılar ardında oynamak bana hiç mantıklı gelmiyor. Tabii ki ekonomik kaygılar olduğunun farkındayım ancak bu her sektör için geçerli." dedi.