Perran Kutman'ın "Gırgıriye" heyecanı. "Burada çok büyük bir gayret ve çaba var"
10.03.2026 16:53
AA
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden "Gırgıriye" aynı adla tiyatro sahnesine uyarlanıyor. Dün ilk kez provalara katılan Perran Kutman da heyecanını paylaştı.
Türk sinemasına damga vuran filmlerden biri olan "Gırgıriye" 46 yıl sonra aynı adla müzikal olarak tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müjdat Gezen'in kaleme aldığı ve aynı zamanda yönettiği "Gırgıriye" müzikali için geri sayım başladı.
"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK VE ONUR OLACAK"
Mahalle kültürünü ve Roman ezgilerini sahneye taşıyan "Gırgıriye" müzikalini yazıp yöneten Müjdat Gezen, oyunun yeniden sahnelenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hep beraber sahnede verdiğimiz bu fotoğraf çok kıymetli. Bizler için burada olmak büyük bir onur. İnşallah güzel bir sahne olacak” dedi.
Sinema için 'Gırgıriye'nin 4 kere çekildiğini ve 18 milyon kişinin izlediğini ifade eden Gezen, “İstanbul'da yeni 300 bin tiyatro seyircisi var. Onları sahnemizde ağırlamak istiyoruz. 46 yıl sonra bir araya gelmek, hem seyircimiz hem de bizim için büyük bir mutluluk ve onur olacak” şeklinde konuştu.
"TİYATRODA GEÇİRDİĞİM 55 YILA BİR KEZ DAHA ŞÜKRETTİM"
Dün ilk kez provalara geldiğini ve çok heyecanlandığını söyleyen Perran Kutman, "Gırgıriye"nin 46 yıl sonra sahneleneceğini dile getirdi ve “Erken geldiğim için kimse yoktu ve doğrusu ilk başta çok üzüldüm” dedi.
“Galiba artık kimse beni sevmiyor.' diye düşündüm ve geldiğime pişman oldum” diye sözlerine devam eden Kutman, “Ta ki Müjdat Gezen'in sesini ve müziğimizi duyuncaya kadar. Bu sahneyi yaşayınca tiyatroda geçirdiğim 55 yıla bir kez daha şükrettim. Burada çok büyük bir gayret ve çaba var. En küçüğünden en büyüğüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
"BU PROJE HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"
Ekibin bir parçası olmaktan duyduğu heyecanı paylaşan Gülben Ergen ise “İlk defa tiyatro sahnesinde yer alacağım. 'Dadı' dizisinden beri oyunculuk yapmıyordum” dedi.
Dadı'da Haldun Dormen ve Kenan Işık gibi usta isimlerle çalıştığını ve meslek hayatında önemli bir yerde durduğunu söyleyen Ergen, “Aynı ustalar ve daha kaliteli bir kadroyla birlikte 'Gırgıriye'de yer alacağız. Dadı gibi bu projenin de hayatımda bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
"BU ROLÜ BANA EMANET ETTİĞİ İÇİN MÜJDAT GEZEN'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Müzikalde daha önce Müjdat Gezen'in canlandırdığı "Bayram" karakterini oynayacak olan Ceyhun Fersoy ise “Buradaki fotoğrafı 15 günlük kızımın odasına koyacağım. Çünkü bu, benim için çok önemli ve özel bir an” dedi.
Hayalleriyle yaşadığını ve en büyük hayalinin Müjdat Gezen ile tanışmak olduğunu söyleyen Fersoy, “Önce onun açtığı okula girdim, sona oyunlarda yer aldım. Şimdi de daha önce onun oynadığı bir rolde yer alacağım. Kendisine bana bu rolü emanet ettiği için ayrıca teşekkür ederim. Onu mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.
10 Nisan'da perde açacak olan müzikalde Perran Kutman, Müjdat Gezen, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy'un yanı sıra Günay Karacaoğlu, Şeyla Halis, Gülşah Saraçoğlu, Melih Ekener, Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçeki, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin, Ramin Nezir, Onur Ay, Ömür Göksel, Uğur Dündar, Selçuk Ural, Semiha Yankı ve Defne Yalnız rol alıyor.