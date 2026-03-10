Perran Kutman'ın "Gırgıriye" heyecanı. "Burada çok büyük bir gayret ve çaba var"

Mahalle kültürünü ve Roman ezgilerini sahneye taşıyan "Gırgıriye" müzikalini yazıp yöneten Müjdat Gezen, oyunun yeniden sahnelenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hep beraber sahnede verdiğimiz bu fotoğraf çok kıymetli. Bizler için burada olmak büyük bir onur. İnşallah güzel bir sahne olacak” dedi.

Sinema için 'Gırgıriye'nin 4 kere çekildiğini ve 18 milyon kişinin izlediğini ifade eden Gezen, “İstanbul'da yeni 300 bin tiyatro seyircisi var. Onları sahnemizde ağırlamak istiyoruz. 46 yıl sonra bir araya gelmek, hem seyircimiz hem de bizim için büyük bir mutluluk ve onur olacak” şeklinde konuştu.