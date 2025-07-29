Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir? 2025 Meteor yağmuru saat kaçta görülür?
Perseid meteor yağmuru, her sene düzenli olarak gerçekleşir ve gökyüzü meraklılarına muhteşem anlar yaşatır. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle oluşan meteor yağmuru, temmuz ve ağustos aylarında görülür. Perseid meteor yağmurları 12-13 Ağustos tarihlerinde en zirveye ulaşır. Saatte yaklaşık 50 ila 100 meteor görülebilir. Peki, 2025 perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta görülür?
Gökyüzünde gerçekleşen olaylar, astronomi meraklılarının yanı sıra birçok kesimin ilgisini çekiyor. Özellikle meteor yağmurları yılın belirli zamanlarında unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oluyor. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızı sayesinde ortaya çıkan perseid meteor yağmuru ise temmuz - ağustos aylarında meydana gelir. Meteor yağmuru nereden izlenir?