Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir? 2025 Meteor yağmuru saat kaçta görülür?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NASIL İZLENİR?

Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz Perşembe günü başladı ve 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu tarih ise 12-13 Ağustos olacak. Ancak Ay dolunay evresinde olduğundan ve Ay'ın en parlak zamanı olduğundan bu tarihlerde meteor yağmurunu izlemek güçleşecek.



Perseid meteor yağmuru için Ay'in parlaklığının en zayıf olduğu zamanlar 18-28 Temmuz tarihleri arası ve 16 Ağustos'tan sonra. Bu tarihlerde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden meteor yağmuru takip edilebilir.



Meteor yağmurlarının seyri için uzmanlar şafaktan önceyi öneriyor.