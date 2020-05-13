Peskov’un eşi Tatyana Navka da pozitif çıktı

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından dansçı eşi Tatyana Navka'nın da testi pozitif çıktı.

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13.05.2020 - 10:13

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüs testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.







Diğer taraftan Peskov’un buz dansçısı olan eşi Tatyana Navka da Daily Storm isimli Rus haber portalına açıklamasında kendi corona virüs testinin de pozitif çıktığını dile getirdi.







Ailenin geri kalanına virüs bulaştırmamak için eşi Dmitriy Peskov’la beraber hastanede tedavi olduklarını kaydeden Navka durumunun iyi olduğunu belirtti.







2006 Kış Olimpiyatları şampiyonu Navka, “İki günde kendime geldiğimi söyleyebilirim, kan değerlerim dahil her şeyim normale döndü, ateşim de yok” dedi.







Navka virüsü kimden kaptığına dair bir tahmini olup olmadığı sorusuna ise “Buna dair sadece bir sav ortaya atılabilir, virüsü büyük ihtimal ondan (Peskov) kaptım, zira ilk olarak o hastalandı. Virüsü işten getirmiş olmalı” yanınıtı verdi.







Ayrıca Navka, salgının ilk zamanlarından beri tüm ailenin kendini karantina altına aldığını tek çalışmaya devam edenin Peskov olduğunu da sözlerine ekledi.